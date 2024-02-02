Неделя робототехники пройдет в павильоне Сбера на выставке «Россия»

С 2 по 4 февраля в павильоне Сбера на международной выставке-форуме “Россия” пройдет неделя робототехники. Гости мероприятия будут иметь возможность поучаствовать в мастер-классах, прослушать интересные лекции и даже пообщаться с роботами. Об этом информирует пресс-служба Сбера.

Каждый день мероприятия будет посвящен определенной уникальной теме. В первый день, 2 февраля, посетителям расскажут о практическом применении роботов в бизнесе и почему они не могут полностью заменить человеческий труд.

Особое внимание уделяется ключевому событию – конференции RosMeetup, которая состоится 3 февраля в онлайн и офлайн форматах. На ней выступят эксперты из центра робототехники Сбера, а также представители Яндекса, Skoltech и других организаций, которые поделятся своими знаниями и опытом.

Заключительный день, 4 февраля, будет посвящен гуманоидной робототехнике и развенчанию мифов о роботах.