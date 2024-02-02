 

Фестиваль “Китайский Новый год в Москве” пройдет с 9 по 18 февраля

02.02.2024, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва с 9 по 18 февраля отметит китайский Новый год. Фестиваль организован правительством столицы при поддержке посольства КНР и Министерства иностранных дел России.

Главными площадками фестиваля станут Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат и Камергерский переулок. Локации украсят в традиционном китайском стиле.

Для гостей подготовили танцевальные шоу и ярмарку китайской еды. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и игре в го и многих других активностях.

На площадке Московского зоопарка пройдут мероприятия, посвященные животному миру КНР. Для гостей в костюме панды или с именем Екатерина посещение будет бесплатным с 9 по 11 февраля

На ВДНХ состоятся бесплатные мастер-классы по оздоровительным практикам цигун и даоинь. Также в праздновании задействуют Останкинскую башню и купол парка “Зарядье” – там продемонстрируют живую анимацию с китайским драконом, передает телеканал “Москва 24”.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году город посетили 24,5 миллиона туристов. В бюджет Москвы поступит 178 миллиардов рублей.

Из-за границы в столицу прибыли 2,3 миллиона посетителей. Лидером по зарубежному турпотоку стал Китай.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Сенатор США – Байден не заинтересован в охране границы — иначе давно бы принял меры

03.02 / Bloomberg – генерал Залужный стал проблемой для Зеленского

03.02 / Politico – Украине не хватает боеприпасов даже для обороны

02.02 / Украинцев «дискриминируют» на польском рынке труда, потому что однажды они уедут

02.02 / Байден врёт — защитить границу можно и без помощи конгресса

02.02 / Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

02.02 / Польский профессор – Байден поставил в центр предвыборной кампании Украину — это трагическая ошибка

02.02 / Bloomberg – своей слабой внешней политикой США подрывают доверие к себе

02.02 / Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро “Потапово” до конца 2024 года

02.02 / Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро “Потапово” до конца 2024 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика