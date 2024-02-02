В России запретят продавать неосвящённые гаджеты

По обращению Русской православной церкви (РПЦ) Минпромторг изменил порядок реализации гаджетов на территории РФ.

Прислушавшись ко мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предупредившего о возможности пришествия Антихриста на Землю «через устройства, контролируемые из одной точки», в ведомстве сочли необходимым производить обязательное их освящение перед поступлением в продажу.

Патриарх гарантировал максимальное содействие в процессе освящения всем реализатором высокотехнологичной продукции – устройства можно освятить в храме либо вызвать духовника на склад или в магазин. Сразу после освящения панель гаджета украсит наклейка «Рекомендовано РПЦ». Новый процесс разработан в рамках целого комплекса мер по профилактике пришествия Антихриста, реализуемого с 2021 года.

В Минпромторге сообщили, что учли многоконфессиональность российского народа, поэтому в республиках Кавказа, Татарстане и Башкирии устройства поступят в продажу с соответствующей наклейкой после одобрения муфтием, в Бурятии, Калмыкии и Тыве – Хамбо-ламой, а в Еврейской автономной области гаджеты снабдят кошерным знаком. Каждое устройство может иметь отметки от всех духовных лидеров.

Единственный минус проведения религиозных обрядов заключается в удорожании гаджетов.

– Чем больше конфессий поставят положительную визу, тем выше будет цена – это всё-таки тоже работа. Зато каждый сможет приобрести гаджет с чистой душой, – рассказал замминистра торговли Максим Денисов.

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