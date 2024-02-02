Engadget: в США рассмотрят запрет звонков живым людям с помощью роботов

В Соединенных Штатах разрабатывается законопроект о запрете использования роботов при осуществлении телефонных звонков живым людям. Об этом пишет Engadget.

По словам председателя Федеральной комиссии по связи Джессики Розенворсел, голосовое клонирование и воспроизведение изображений с помощью искусственного интеллекта создают смуту, делая потребителей уязвимыми перед мошенничеством.

Инцидент, который послужил поводом для рассмотрения данного законопроекта, произошел в штате Нью-Гэмпшир. Местные жители получили звонки от лица президента США Джо Байдена, в которых искусственным голосом призывали не участвовать в предварительных выборах штата. Позже выяснилось, что звонки были сделаны с использованием искусственного интеллекта стартапом ElevenLabs.

Этот шаг направлен на защиту потребителей от потенциальных мошеннических действий и более четкой регулировки в области телефонных звонков. Недавние события также подчеркивают значимость борьбы со злоупотреблением технологиями и искусственным интеллектом в сфере связи.