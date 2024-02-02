 

Engadget: в США рассмотрят запрет звонков живым людям с помощью роботов

02.02.2024, 12:50, Разное
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В Соединенных Штатах разрабатывается законопроект о запрете использования роботов при осуществлении телефонных звонков живым людям. Об этом пишет Engadget.

По словам председателя Федеральной комиссии по связи Джессики Розенворсел, голосовое клонирование и воспроизведение изображений с помощью искусственного интеллекта создают смуту, делая потребителей уязвимыми перед мошенничеством.

Инцидент, который послужил поводом для рассмотрения данного законопроекта, произошел в штате Нью-Гэмпшир. Местные жители получили звонки от лица президента США Джо Байдена, в которых искусственным голосом призывали не участвовать в предварительных выборах штата. Позже выяснилось, что звонки были сделаны с использованием искусственного интеллекта стартапом ElevenLabs.

Этот шаг направлен на защиту потребителей от потенциальных мошеннических действий и более четкой регулировки в области телефонных звонков. Недавние события также подчеркивают значимость борьбы со злоупотреблением технологиями и искусственным интеллектом в сфере связи.


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