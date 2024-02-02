 

Шведские ученые назвали самый опасный способ употребления кофе

02.02.2024, 12:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты исследования, проведенного шведскими учеными, такой способ приготовления кофе, как френч-пресс, отличающийся простотой и изысканностью, оказывает далеко не самое благотворное влияние на организм.

Профессор Гетеборгского университета Даг Телле пояснил, что в нефильтрованном кофе содержатся вещества, повышающие уровень холестерина в крови, в то время как использование фильтра минимизирует риск сердечного приступа.

В ходе исследования, продолжавшегося в течение 20 лет, было установлено, что те, кто употребляли фильтрованный кофе, таким образом снижали риск умереть в молодом возрасте на 15%, причем минимальные шансы на преждевременную смерть были у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек кофе в день.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Инфернальный “Снегирь” вскрывает нутро

03.02 / Мнение: Из комментов про Юльку

03.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Отечество или смерть

02.02 / Мнение: Полковник написал сам

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Комик-гомик

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Врачи без границ” в Ростове

02.02 / Названа диета, смягчающая симптомы СРК

02.02 / EHJ: скачки давления повышают вероятность инсульта и инфаркта

02.02 / Почему женщина боится быть заметной, красивой и яркой. О причинах проблемы и о том, как с ней справиться

02.02 / Мнение: Сталинизм как идея Белого Конго, как выполнили приказ Сталина и заявка в НАТО при Хрущёве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика