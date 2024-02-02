Шведские ученые назвали самый опасный способ употребления кофе

Как показали результаты исследования, проведенного шведскими учеными, такой способ приготовления кофе, как френч-пресс, отличающийся простотой и изысканностью, оказывает далеко не самое благотворное влияние на организм.

Профессор Гетеборгского университета Даг Телле пояснил, что в нефильтрованном кофе содержатся вещества, повышающие уровень холестерина в крови, в то время как использование фильтра минимизирует риск сердечного приступа.

В ходе исследования, продолжавшегося в течение 20 лет, было установлено, что те, кто употребляли фильтрованный кофе, таким образом снижали риск умереть в молодом возрасте на 15%, причем минимальные шансы на преждевременную смерть были у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек кофе в день.