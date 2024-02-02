Боинг делать поспешишь — бренд доверия лишишь!

Бывшие сотрудники компании Boeing говорят, что самолеты 737 Max «выпускаются в спешке», и советуют «всем избегать» полетов на них. Вот и доверяй после этого прославленным боингам!

Эд Пирсон, бывший высокопоставленный сотрудник компании Boeing, отказывается летать на самолетах одного типа, так как их «спешно выпускают», оказывая давление на работников. Ссылаясь на соображения безопасности, он утверждает, что, «безусловно, не стал бы летать» ни на одном из 1420 Boeing 737 Max, находящихся в настоящее время в обращении. Причем именно на этом типе самолета.

Его заявления прозвучали после того, как компания Boeing столкнулась с проблемой безопасности, когда у 737 Max 9 в середине полета вылетела заглушка двери. Хотя в результате инцидента никто не погиб, бывший глава компании Boeing Пирсон считает, что это достаточный повод для беспокойства, чтобы никогда не летать на 737 Max:

«Я работал на заводе, где они строились, и видел, какое давление оказывалось на сотрудников, чтобы они поскорее выпустили самолеты. Я пытался заставить их закрыться еще до первой аварии».

Джо Якобсен, бывший инженер компании Boeing, поддержал слова Пирсона и сказал, что «всем» посоветует не пользоваться этим самолетом. Может пройти «неделя» или «месяц», прежде чем возникнет следующая серьезная проблема. Он сравнил полемику о дверных болтах с игрой в жмурки, за которой может последовать серия проблем.

После этого компания Boeing решила заняться проблемами безопасности своих самолетов 737 Max, а Стэн Дил, один из высокопоставленных топ-менеджеров, заявил сотрудникам, что те «не оправдали надежд» и подвели персонал. В течение января были проведены проверки, и большинство самолетов снова отправились в полет.

Первый рейс после проверок — вылет в пятницу вечером из Сиэтла в Сан-Диего — был подтвержден, а в субботу утром рейс United из Ньюарка в Лас-Вегас был подтвержден.

Однако Майк Уитакер из FAA (органа правительства США, управляющего гражданской авиацией) заявил, что для Boeing это не будет «возвращением к бизнесу», и осудил компанию за «неприемлемое» производство, отметив:

«Проблемы с обеспечением качества, которые мы наблюдаем, неприемлемы. Именно поэтому мы будем усиленно следить за производством и производственной деятельностью».

Интересно, как чувствуют себя пассажиры, решившиеся взять билет на Boeing 737 Max?

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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