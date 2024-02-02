 

Мишустин назвал приоритеты развития ИТ в России

02.02.2024, 11:40, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил несколько приоритетных направлений развития информационных технологий в стране.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил несколько приоритетных направлений развития информационных технологий в стране.

В ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 он подчеркнул важность запуска крупных проектов технологического суверенитета, так называемых мегапроектов, которые будут способствовать увеличению производства ключевой продукции в различных отраслях, включая станкостроение, авиационную технику, радиоэлектронную промышленность и фармацевтику. Также отдельное внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных инженерных команд. Это будет способствовать развитию кадрового потенциала и повышению качества технологических решений.

Планируется внедрение цифровых технологий в различные сферы экономики и общества. Этот процесс будет содействовать модернизации и улучшению эффективности бизнес-процессов и государственного управления.

Мишустин также подчеркнул, что для обеспечения ИТ-отрасли качественным российским индустриальным и общесистемным софтом необходимо скоординировать усилия заказчиков, разработчиков и органов власти через создание специальных центров компетенций.

Ранее премьер-министр высказывал важность создания сильной ИТ-отрасли в России. Эти меры направлены на укрепление позиций страны в области информационных технологий и повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке.


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