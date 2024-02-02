 

Reuters – западные корабли обходят хуситов стороной — а российским ничего не угрожает

02.02.2024, 3:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Перевозящие российскую нефть танкеры продолжают беспрепятственно передвигаться по Красному морю, не опасаясь нападений со стороны хуситов. Таким образом, транспортные суда с сырьём российского происхождения подвергаются меньшим рискам, чем конкуренты, пишет Reuters. В то же время западные перевозчики сталкиваются с повышенными расходами и вынуждены перенаправлять свои транспортные судна через мыс Доброй Надежды, что увеличивает время доставки на 2—3 недели.


AP

По данным судоходных компаний и аналитиков, перевозящие российскую нефть танкеры продолжают беспрепятственно передвигаться по Красному морю, не опасаясь нападений со стороны хуситов. Таким образом, транспортные суда с сырьём российского происхождения подвергаются меньшим рискам, чем конкуренты, сетует Reuters.

После введения западных санкций РФ была вынуждена экспортировать большую часть своей нефти в Китай и Индию, перенаправив потоки с европейского направления.

По данным аналитической компании Vortexa, количество российских судов, проходящих через Красное море, с декабря немного снизилось, но трафик на прошлой неделе всё ещё был примерно на 20% выше, чем в среднем в 2023 году. Это контрастирует с участившимися масштабными сбоями в передвижении других нефтяных танкеров за последние две недели.

Поставки дизельного топлива и авиакеросина с Ближнего Востока и Азии в Европу практически полностью прекратились через несколько дней после первых американских ударов по Йемену, нанесённых 11 января, пишет Reuters со ссылкой на данные Vortexa.

Издание отмечает, что у РФ есть тесные связи с Ираном, который в свою очередь поддерживает хуситов, и это обстоятельство «могло поспособствовать» предотвращению нападений.

Перевозящие российскую нефть суда по большей части не имеют связи с Израилем, США или Великобританией. Хуситы заявили, что нападают на корабли, связанные с этими странами, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа.

Санкции Запада привели к быстрому росту теневого танкерного флота, перевозящего подпадающую под запреты российскую нефть и топливо, а поскольку у этих судов меньше явных связей с западными компаниями, вероятность того, что эти суда станут мишенью, меньше.

По словам аналитика Vortexa Мэри Мелтон, многие суда, перевозящие российские грузы, сообщают, что они не связаны с Израилем посредством сигналов автоматических систем идентификации, которые открыто передают навигационные данные, включая местоположение и пункт назначения судна.

В то же время танкеры с грузами для Запада, скорее всего, придётся перенаправлять через мыс Доброй Надежды. В любом случае грузоотправители сталкиваются с более высокими расходами. В случае транспортировки грузов через Красное море судовладельцы взимают более высокие ставки фрахта и гонорары экипажа, а страховые премии от военных рисков резко выросли.

По данным отраслевых источников, заработная плата экипажей увеличилась вдвое, а премии за военные риски теперь составляют около 1% от стоимости корабля по сравнению с 0,5% около 10 дней назад, без учёта скидок. Кроме того, альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды увеличивает время плавания на 2—3 недели, а также расход топлива на 3300 морских миль, не считая налоги на выбросы для судов, принадлежащих государствам ЕС или заходящих в них, резюмирует Reuters.


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