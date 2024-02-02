Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

"Красная жесть"

Белые безнадежно проигрывали красным и в хлестких боевых названиях.

"Варшавский арматурный ударный батальон" – отряд, сформированный из рабочих эвакуированного в Москву Варшавского арматурного завода. Сражался на Царицынском фронте.

И весь пафос белых со всякими "Батальонами смерти" разом идет лесом лесом.

В сентябре 1917 года фабзавком саратовского завода «Жесть» сформировал красногвардейский отряд в 150 бойцов. Отряд назывался просто: "Красная Жесть".

На фото – непосредственный организатор "Красной Жести", руководитель заводской большевистской ячейки Кирилл Иваныч Плаксин.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050 – цинк

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