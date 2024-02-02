 

Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02.2024, 2:22, Разное
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"Красная жесть"

Белые безнадежно проигрывали красным и в хлестких боевых названиях.

"Варшавский арматурный ударный батальон" – отряд, сформированный из рабочих эвакуированного в Москву Варшавского арматурного завода. Сражался на Царицынском фронте.
И весь пафос белых со всякими "Батальонами смерти" разом идет лесом лесом.

В сентябре 1917 года фабзавком саратовского завода «Жесть» сформировал красногвардейский отряд в 150 бойцов. Отряд назывался просто: "Красная Жесть".

На фото – непосредственный организатор "Красной Жести", руководитель заводской большевистской ячейки Кирилл Иваныч Плаксин.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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