Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон
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"Красная жесть"
Белые безнадежно проигрывали красным и в хлестких боевых названиях.
"Варшавский арматурный ударный батальон" – отряд, сформированный из рабочих эвакуированного в Москву Варшавского арматурного завода. Сражался на Царицынском фронте.
И весь пафос белых со всякими "Батальонами смерти" разом идет лесом лесом.
В сентябре 1917 года фабзавком саратовского завода «Жесть» сформировал красногвардейский отряд в 150 бойцов. Отряд назывался просто: "Красная Жесть".
На фото – непосредственный организатор "Красной Жести", руководитель заводской большевистской ячейки Кирилл Иваныч Плаксин.
(с) Григорий Циденков
https://vk.com/id6186050 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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