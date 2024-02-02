Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

Автор – рапунцель, рыба.

Герой – КСЖ, ближе к онегину (типа Пети в ФС), тоже рыба.

ОЗ у них равная примерно.

Но автор сделала несколько неверных ходов, благодаря чему не может отцепиться, ни снизить СЗ героя не может, ни фокус перевести на других мужчин.

Чтобы не повторять наш печальный опыт, я вам примерно покажу, где эти ходы ее.

Будем как в школьных контурных картах: я обвожу область, вы находите в ней город, я обвожу страну, вы находите в ней горный массив.

memorikalublu

Здравствуйте, Эволюция!

Большое вам спасибо за блог!

Полгода назад, я рассталась с мужчиной, были вместе 2 года.

Мне 39, ему ( С)- 43, у меня есть дочь, я в разводе. Он никогда не был женат, у него есть ребенок, которого он никогда не видел, выплачивает алименты.

Думаю, его ОЗ выше моей, любовная сильно выше.

Я давно и хорошо знаю его семью. С ним тоже была знакома, у него репутация закоренелого холостяка, которого все хотят на себе женить. Он красив, обаятелен, ездит на классной машине, живет в хорошем районе.

Знаю, что его сестра всегда обо мне хорошо отзывалась, думаю на момент нашей встречи у меня уже была какая-то СЗ.

Иногда он мне писал в соц. сетях, просто узнать как дела, как то советовал какую дачу покупать, поздравляли друг друга с праздниками.

Когда я еще была замужем, мы были соседями, мой муж именно к нему сильно ревновал. Он мне всегда нравится.

Встретились случайно в парке, я уезжала, он заезжал, через полчаса написал, спросил хочу ли я еще погулять, ну и погуляли ( свидания, секс). Я влюбилась сильно.

Когда мы начали с ним близко общаться, выяснилось, что у него есть девушка, которая ждет ребенка.

Мне позвонила подруга и сказала, что через нее мной интересуется девушка, кто я такая и какие у меня с ( С) отношения. Я ответила, что не комментирую, ему тоже больше не писала.

Через какое-то время приехал, сказал, что не любит ее и хочет быть со мной, ребенок не запланированный и он будет ей помогать.

Мы сразу стали жить вместе, втроем, какое-то время был баланс. Он помогал мне во всем, заботился я тоже старалась.

Потом я разбила машину, были мои ужасные щипцы, начали ссорится.( С) плюсовал, мог накричать, я обижалась, вечно уходила , он меня возвращал. Очень стыдно. .Медленно и верно снижала свою СЗ. Дочка чаще стала оставаться у сестры, у которой мы жили до этого ( от нее было проще добираться в школу), у нас должна была сдаться квартира Было раздражение в быту ( у него идеальный порядок), Из легкой и веселой, я превратилась в унылую и тяжелую.

(Главная их несовместимость – быт. Они стали жить вместе, но автор не старалась перестроить свои бытовые привычки, а он – старый холостяк, без опыта жизни с детьми, педантичный и очень аккуратный. СЗ ее была высокой, он старался, но постоянные ссоры расшатали их баланс. Это пока не ее неправильные ходы, это просто ее небрежность, из-за неотрефлексированной его СЗ, из-за переоценки своих вложений и недооценки его вложений. То есть это ее косяки и векторы косяков, но и его векторы косяков в виде криков)

На него подали на алименты, это его очень расстраивало.

Я работаю сама на себя, в тот период был сложным : переезд с одной студий в другую, ремонт, потом место нашла лучше, переезжали в другое , бесконечные ремонты, все деньги и время уходили туда.

Позже выдали ключи от квартиры, которую мы с дочкой очень ждали. Я сразу начала ремонт, отношения стали все хуже и хуже.

(К сожалению, если у вас нервное время, стрессы, большая нагрузка на работе и ремонты, даже старый партнер будет вас терпеть с трудом, тем более новый, с которым у вас пока нет почти общих дел и общего пространства, и он ожидает от вас приятный досуг и интересное общение)

Как-то мы поругались, точнее он спровоцировал ссору, на ровном месте начал на меня орать, из за быта, закончилось тем, что я собрала вещи и ушла.

Через неделю сама написала, спросила – «расстались ли мы», он ответил, – « ушла, значит расстались».

Сказал, что перестал видеть будущее вместе, обвинил, что я его не уважала, что хотела переехать без него и тд. Я ответила, что все поняла, , сказала, что сильней мужчин я не встречала, что всегда хотела быть вместе. И расставаться не хотела.

(Здесь несколько ее неверных ходов. Какие?)

Было очень тяжело! Переписывались с его сестрой, я говорила, жаль что так вышло, думала закончится ремонт и всё наладится.

В период, когда мы еще были вместе, я много работала, в свободное время занималась ремонтом, дочку отвозила, забирала из школы, ( С), обижался, говорил, что я только ночевать прихожу. Я занималась важными делами, забросила спортзал, у меня только была дочь, работа, бесконечные ремонты, и он, я старалась все успевать. Его плюс я видела, а вот свой минус не рефлексировала.

(Ну она и правда не рефлексировала свой минус, но главное, она носила маску жертвы, и считала его плюсом, когда он тоже был минусом. Опишите, в чем это проявлялось)



Я очень себя винила за все, его фигура стала огромной. Как-то написала, сказала, что все поняла, перечислила свои косяки, спросила, окончательно ли он решил, и что больше я его не побеспокою. Он ответил, что это сложно и он придет ко мне поговорить. Мол когда нибудь.

Я посмотрела камеры и увидела его с другой девушкой, они шли к нему. Я не смогла остановить ищейку, увидела, что он добавил ее в соц. сети, и видимо еще когда мы были вместе. ОЗ той девушки была выше моей. Возможно он общался с ней, когда мы еще жили вместе. К слову он всегда так делал, жил с одной, начинал общение с другой, расставался и сразу в новые отношения.

Когда он написал , я ответила, что мне сказали, что он встречается с другой и больше нам не о чем разговаривать. Он ответил, что не изменял. Через час написал – ты точно решила? Я ответила, что мне нужно побыть одной.

(Здесь понятно, какой ход неправильный?)

Меня так колбасило, я все везде удалила, начала бегать в парке, очень похудела, выглядела ужасно.

Потом случился комбэк, но такой скомканный. Как сейчас вижу, та девушка видимо ему не « зашла», на него давили родители ( я им нравилась, они хотели его женить, за его плечами много девушек, которых он бросал, меня считали хорошей). У него было чувство вины

Он позвал поговорить, сказал, что хочет быть вместе. Я сразу вернулась. Спросила был ли кто-то у него,,он сказал что нет.

Мы опять сошлись, но я уже жила у себя, ночевали то у меня, то у него. Свои ключи он мне не дал. Я видела что он в сомнениях. Я стала еще удобнее, слово боялась сказать.

(Здесь у нее опять маска жертвы, поэтому косяки, хотя она думает, что сливы. Где векторы косяков?)

Вначале было все хорошо, а потом все хуже и хуже, он совсем перестал меня уважать.

Из-за каких-то глупостей собирал вещи и уходил. Прощался со мной разв три, потом сам возвращался.

Перед нашим расставанием.

мы пришли ко мне, я начала готовить ужин, он смотрел в телефон,, что-то спросил про еду и говорит « как ты меня заебала, можно я пойду домой» я ответила – тебя вообще никто не держит. Мне было так стыдно, что я навязываюсь и он чувствует себя привязанным. Через 30 мин , пишет « приходите ко мне» я не ответила. На след день написал, извини я был голодный.

(Здесь какой у нее ход неправильный? И почему неправильный? Только не описывайте правильные ходы так, чтобы это получались сливы со свистом. Автор удерживается от сливов, не надо по рапаньи ее туда толкать. Лучше расскажите, как поступать без косяков. Чем меньше у вас косяков в отношениях и при расставании, тем свободней вы потом, тем лучше у вас все складывается, даже если эти отношения заканчиваются)

Я сказала, что больше ничего не хочу, что устала от этих качелей. Он ответил, что заберет вещи. Вещи так и не забирал, писал, просто как дела или спрашивал, что я делаю.

Сестра ( С) писала, спрашивала как дела, говорила, что все понимает, что ( С) тяжелый, советовала найти мужчину, который будет ценить и уважать.

Прошла недели две, пришел ночью пьяный, остался ночевать. Я вела себя отморожено очень. Через пару дней написал, что придет за вещами. Пришел, говорит какую-то порчу на него навели, что раньше он был хороший, я говорю не получается у нас, он мы же жили вначале хорошо, он типа не хочу вещи забирать. Я молчу.

Часть взял, ушел. Вечером пишет, хочу к тебе , а я понимаю, что это бесконечно может длиться, что на расстояние я ему нужна, а как мы вместе, раздражаю его. Вот не получается и всё.

Ему все во мне не нравилось, я чувствовала себя не привлекательной, глупой, энергий не было. .

На след. день пишет, – что хотела сказать, отвечаю, -так вроде оба все понимаем

– ( С)- тебе все время все не нравится

– ты мне изменял ( как же я жалею об этом, это было так тупо)

– (С) Это еще что за новости

– Ты сам про себя все знаешь

– ( С) Не было такого, мне хватало

– Я не хочу ничего выяснять, обвинять

– (С ) не держи на меня зла

– ( С) Желаю тебе счастья

– ( С) Я расколдуюсь и всё будет хорошо .. Было ощущение, что он наконец от меня отвязался.

Как то увидел меня в машине, потом написал, спросил, что я была грустная, все ли у меня хорошо, ответила « да».

Еще случайно встретились на улице, шли вместе, рассказывал о себе. Нарядный в хорошем настроение, мне в тот период тоже было хорошо.

Осенью встретились в парке, шли вместе, рассказал, что сделал то, что хотел, что планирует переезжать в другой город. Поговорили, как старые приятели.

Я познакомилась с классным парнем ОЗ, которого выше (С), но, оно быстро закончилось, толком не начавшись.

( С) написал, сказал что сон плохой приснился, что я плачу и говорю, как мне плохо, спросил все ли у меня хорошо, я ответила, что наверно смеяться буду, все норм.

Через недели две написал комплимент, на новую аву, я ничего не ответила.

Я очень жалела, что написала тогда про измену, будто бы я знала все время, но молчала, или узнала недавно , или как будто нашла причину для разрыва, мне это не давало покоя.

За все отношения, что мы были вместе, как я потом уже поняла у него точно были связи, анализы мои отличались, от тех что были раньше. Думала, может это надо было сказать. Без обвинений, а как факт.

С момента расставания прошло полгода. Мы с дочкой улетели в отпуск, сестра ( С) отписалась от меня в инсте. Из Индий, я написала ( С) , мол в храме старый индус, мне сказал, что у меня с мужчиной узел!

– ( С) это по-любому я, узнай подробней!

– ( С) что за узел

– Больше не пойду

– ( С) Как ты , как дочка ?

– ( С) а я смотрю свет не горит

– Все норм. Как дела?

– ( С) всё лучше и лучше

– Может узел, это какая -то недосказанность

– ( С) так да))

– Так надо развязать) узел )

– Здесь какие-то чудеса происходят

– ( С) индия – страна чудес

– А у тебя какие ощущения от этого?

– (С) волнительные ))

– Люди в отношениях разговаривают, мы так не делали, а когда разошлись, может осталось что- то недосказанное, есть у тебя такие ощущения?

– ( С) Были, конечно

– Вот и у меня. (Потом спросила про продажу квартиры он ответил, на этом всё.

Я жалею, что написала, позже он убрал все автарки из соц. сетей, удалил единственное фото вместе.

(Как думаете, почему он удалил фото и убрал аватарки?)

Думаю, что он считает меня ненормальной, и как то опасается все этой мистики.

Еще его бывшая, говорила ему, когда мы только начали общаться, что я его приворожила, я заверила, что никогда так бы не сделала.

Мы вернулись, моя подруга, что живет с ним в одном доме, видела его много раз с девушкой.

Я попросила не говорить о нем, сама ничего не смотрю, стараюсь отвлечься, плотно занимаюсь работай, но его фигура очень большая, я плохо сплю, у меня нет энергий , он все время фоном рядом.

Я больше всего сейчас хочу восстановить себя, отцепиться, поправить свои сбитые настройки. Ходов у меня нет, он уже с другой, я в вакууме.

Пытаюсь что-то делать, но сил очень мало, бесконечный анализ в голове.

Уважаемая Эволюция, как я могу себе помочь?

(Вряд ли стоит пытаться что-то поправить, хотя СЗ ее не нулевая, но в быту они не подходят друг другу и прочих несовместимостей много, поэтому шанс нормальных отношений близок к нулю. Ей нужно не жадничать и перестать держаться за его фигуру, согласиться с мыслью, что должен быть другой мужчина у нее. А еще нужно убрать из поля хвосты из-за ее косяков. Но про косяки ее попробуйте сами рассказать. Узла у нее кстати нет, как такового, старый индус назвал так гештальт)

Спасибо вам огромное за всё!