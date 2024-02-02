Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

Успешешные атаки хуситов с начала морской кампании в Красном море и у южного побережья Йемена.

В список не попал пораженный вчера американский транспорт "Коул".

США и Британия так и не смогли остановить продолжающиеся атаки.

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