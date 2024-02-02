 

Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

02.02.2024, 0:07, Разное
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Внутренний вооружённый конфликт между правительством Эквадора и группировками наркомафии — лишь вершина айсберга тех противоречий, которые многие годы копились в эквадорском обществе. О том, как неолиберальный режим привёл к молниеносному взрыву организованной преступности, о ликвидации политических и экономических свобод граждан и даже национального суверенитета страны рассказывает в Международном обзоре Рабочего университета им. И.Б. Хлебникова Александр Владимирович Харламенко, заведующий группой архива Института Латинской Америки РАН.

Таймкоды

00:00 Неолиберальные реформы в Эквадоре и их последствия.
07:38 Политико-географический фактор появления наркомафии. FARC и МВФ.
11:45 Расцвет оргпреступности при Гильермо Ласо. Тотальная коррупция.
15:28 Выборы 2023 года и избрание Даниэля Нобоа.
18:41 Первые шаги Нобоа: легитимизация коррупция, приватизация госсектора, урезание бюджета.
20:22 Оппозиция президенту Нобоа справа и слева.
22:13 Война с преступностью как средство расширение социальной базы.
28:40 Удар Нобоа по экономике Эквадора.
33:53 Международный курс режима Нобоа и вмешательство США.
40:03 Прогноз по кризису в Эквадоре.

Источник: Colonel Cassad


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