Deutschland Kurier – Берлин «бряцает оружием» против России, чтобы отвлечь внимание от немецких протестов

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Правительство Германии не устаёт подчёркивать угрозу военного столкновения с Россией. Колумнист Deutschland Kurier Геральд Грош эмоционально реагирует на это «бряцанье оружием» и считает, что правящая коалиция лишь пытается отвлечь внимание от продолжающихся протестов. После того как Берлину не удалось выставить протестующих фашистами, против которых надо всем объединиться, немецкие политики решили запугать немцев в надежде, что они забудут о «рецессии, энергетическом кризисе, бюджетной лжи, безработице, банкротстве предприятий».

ГЕРАЛЬД ГРОШ, колумнист портала Deutschland Kurier: «Германия должна подготовиться к войне против России» — так звучит новое послание политических командиров из Берлина. Потому что война против России, хотя бы подготовка к ней, сама по себе — отличный способ отвлечь от хаоса деструктивного правительства и его работы. В то время как «добрый Михель»* заворожённо смотрит на происходящее в мире, слушает бряцание оружия, погружается в страх и панику из-за российских ракет, направленных на Берлин, — он даже не замечает, как его собственное правительство разбомбило социальный мир, процветание и экономику. Бросание дымовых гранат — так называется стратегия, которую сейчас взяли на вооружение немецкие «светофорные человечки»**.

Когда на улицы Германии вышли сотни тысяч: фермеры, ремесленники и предприниматели, вышли в поля против правительства, то причудливое собрание более или менее неизвестных людей было стилизовано под Ванзейскую конференцию 2.0 — и готово, есть стратегия!

Теперь, когда освещение в СМИ «демонстраций против правых»*** не достигло своей цели и «добрый Михель» после «антифашистских недель», когда он мог чувствовать себя Софи Шолль и Штауффенбергом****, снова смотрит на свой кошелёк, инсценируется война против РФ — клеветническая комедия в нескольких действиях.

Факт в том, что Германии не нужно нападение русских, чтобы уничтожить себя. Не нужен Иван из Москвы, чтобы экономика Германии была в руинах. Это то, что уже делает наше собственное правительство, которое ежедневно энергично c кувалдой подходит к делу разрушения этого общества. Рецессия, энергетический кризис, бюджетная ложь, безработица, банкротство предприятий — для этого не нужен Владимир Путин, достаточно Олафа Шольца, Анналены Бербок и Кристиана Линднера. Бряцание оружием против Москвы происходит для того, чтобы отвлечь от собственного врага в овечьей шкуре. Для этого создают других врагов. Только народ видит безумие и выгонит правителей мокрыми тряпками с их постов.

Дата выхода в эфир 30 января 2024 года.

* «Добрый Михель» — немецкий аналог выражения «русский Ваня», собирательное представление о стереотипном немецком гражданине: простодушном, глуповатом, ограниченном и не интересующимся политикой на серьёзном уровне (прим. ИноТВ).



** Светофор — образное название правящей в Германии коалиции по цветам партий, входящих в коалицию: СДПГ — красный, СвДП — жёлтый, «Союз90/Зелёные» — зелёный; «светофорные человечки» — члены правительства Германии (прим. ИноТВ).



*** Поддержанные правительством протесты против партии «Альтернатива для Германии», обвинённой в фашизме (прим. ИноТВ).

**** Софи Шолль — участница немецкого антигитлеровского сопротивления; Клаус фон Штауффенберг — лидер «Заговора 20 июня» с целью убийства Адольфа Гитлера (прим. ИноТВ).