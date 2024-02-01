 

NPR – пока Киев придумывает, как пополнить истощённую армию, в украинском обществе растёт раскол

01.02.2024, 20:58, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Почти два года спустя после начала украинского конфликта усталость ощущается как среди военных ВСУ, так и среди гражданского населения, пишет NPR. При этом, как отмечается в статье, в украинском обществе растёт раскол: одни считают, что в армии должно служить больше людей, других же ужасает подобная перспектива, и они разными способами пытаются уклониться от службы.


AP

В то время как Украина стремится пополнить свою истощённую армию, среди её гражданского населения растёт раскол, пишет NPR.

Спустя почти два года после начала украинского конфликта усталость ощущают как солдаты ВСУ, так и мирные граждане.

При этом на фоне продолжающихся наступательных действий РФ на востоке и юге, а также на фоне задержек с новыми пакетами западной военной помощи руководство в Киеве находится под растущим давлением от необходимости усилить свою оборону путём поиска большего количества солдат. Украинский парламент уже работает над законопроектом, нацеленным на реформирование призывного процесса в стране.

Между тем по всей Украине растущее осознание того, что кровавый конфликт на истощение может затянуться на долгие годы, поставило на первое место вопрос о том, кто должен быть обязан воевать, как долго и в каком качестве.

Ольга Белянская, жена одного из добровольцев, который записался в ВСУ ещё в начале конфликта и всё ещё находится на службе даже после ранения, в общении с изданием выразила недоумение, почему те, кто первым пошёл в армию, до сих пор защищают страну в то время, как другие — она при этом указала на оживлённую киевскую улицу — «просто живут своей обычной жизнью».

«Это несправедливо», — посетовала она.

Женщина также рассказала, что в продуктовых магазинах, на работе и на оживлённых улицах Киева она пытается скрыть своё раздражение по поводу растущего раскола, который наблюдает в украинском обществе.

И пока одни, такие как Белянская, считают, что в армии должно служить больше людей, других ужасает подобная перспектива.

«Мужчины опасаются выходить из дома. Жены беспокоятся за своих мужей. Матери беспокоятся за своих сыновей», — отмечает издание.

Те, кто не хочет попасть в армию, всячески пытаются избежать призыва, в том числе с помощью взяток, говорится в статье.
 


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