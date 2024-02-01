Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Перекрытие Красного моря вновь перекраивает мировую логистику нефти. Согласно расчетам Reuters, нефтяной трафик через Суэцкий канал упал вдвое. Но не произошло соразмерного роста перевозок через мыс Доброй Надежды, в обход Африки. То есть, нефтяной трафик Азия-Европа резко сократился (https://t.me/topinfographic/2427).

При этом отгрузка российской нефти (согласно расчетам Bloomberg) находится на уровне предыдущих недель. Монархии тоже отгружают по часам. Если судоходство танкеров с российской нефтью по Красному морю в норме, то куда доставляется ближневосточная нефть, ранее шедшая в Европу (https://t.me/topinfographic/2344), пока загадка.

Вариантов не много: либо суда с нефтью и нефтепродуктами еще не успели обплыть Африку и не отразились в статистике, либо ближневосточная и российская нефть пошла в Азию (https://t.me/topinfographic/2488), затоваривая рынки.

Цена дизеля в Европе (https://t.me/topinfographic/2307) резко пошла вверх, подогревая недовольство фермеров в преддверии посевной. Если в ближайшее время Красное море не будет деблокировано, то вопрос будет стоять не в цене заправки тракторов, а в физической возможности это сделать.

https://t.me/topinfographic/2490 – цинк

Вот что тапок хуситский делает.

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