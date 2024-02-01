 

Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

01.02.2024, 19:55, Разное
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила свое мнение о решении Латвии запретить встречи национальных сборных с командами из РФ и Белоруссии в игровых видах спорта. Это решение было оглашено сеймом страны 1 февраля.

Тарасова назвала принявших эту поправку людей “больными” и выразила сочувствие к их судьбе, предполагая, что им будет сложно найти место для выступлений. Она также подчеркнула, что ее команда планирует участвовать во всех соревнованиях в следующем году.

Решение Латвии также включает в себя запрет на участие российских и белорусских спортсменов даже под нейтральным флагом. Сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. Некоторые латвийские спортсмены выразили готовность бойкотировать соревнования, если в них будут участвовать атлеты из РФ и Белоруссии даже в подобном статусе.


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