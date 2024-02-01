 

Поветкин: Усик не понимает того, что он русский человек

01.02.2024, 19:54, Разное
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Российский боксер Александр Поветкин выразил свое мнение относительно национальной идентичности украинского боксера Александра Усика, обладателя четырех чемпионских поясов.

Поветкин заявил, что, по его мнению, Усик, возможно, не осознает своей русской идентичности, и предположил, что это может быть результатом воздействия на его мировоззрение. Однако, несмотря на это, Поветкин выразил свою поддержку украинскому боксеру в предстоящем поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Бой между британским боксером и украинцем намечен на 17 февраля в Эр-Рияде.

Усик на данный момент имеет на своем счету 21 победу в 21 профессиональном бою и удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и WBA Super в супертяжелом весе. С другой стороны, Тайсон Фьюри имеет на своем счету 33 победы, одну ничью и ни одного поражения, он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.


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