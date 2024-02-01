 

Новый российский ледокол будет называться «Гойда»

01.02.2024, 19:33, Разное
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В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Имя атомохода», на котором было определено название нового отечественного атомного ледокола проекта 22220. Согласно условиям мероприятия, на первом этапе каждый гражданин России мог предложить свой вариант названия судна.

«Мы получили больше тысячи самых разных названий, связанных с географией, историей и культурой России. Лучшие из них выбрали сами граждане, которые месяц голосовали на нашем сайте», – сообщил пресс-секретарь конкура Всеволод Гаршин. 

Авторы, чьи варианты названий получили больше всего голосов, были приглашены на финал «Имя атомохода», где они могли провести презентацию своих предложений.

«После обсуждения было принято решение остановиться на названии «Гойда». Ведь ледокол должны спустить на воду в 2030 году, а это год 650-годовщины победы русского народа в Куликовской битве», – рассказал в свою очередь замглавы «Росатома».

Вариант «Гойда» был предложен школьником из Петербурга, который поблагодарил организаторов конкурса за «здоровую конкуренцию и честную борьбу». 15-летний победитель получил памятные призы (модель ледокола «Ленин»), а также билет на первый рейс «Гойды», который должен состояться в 2032 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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