NYP: кофе перед едой снижает количество калорий
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Как сообщает издание New York Post, употребление кофе непосредственно перед принятием пищи снижает количество калорий, что показали результаты исследования, проведенного специалистами компании The Nutrition Twins.
В ходе эксперимента было установлено, что употребление четырех кружек кофе в день позволяет снизить содержание жира в организме, прежде всего за счет хлорогеновой кислоты, усиливающей процесс его сжигания на 4%. Особое внимание исследовали уделили тому факту, что речь идет исключительно о кофе без популярных добавок, подчеркнув: «Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете от кофе».
Кроме того, не следует, заключили специалисты, забывать о побочных эффектах от чрезмерного употребления кофе.
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