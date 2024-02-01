NYP: кофе перед едой снижает количество калорий

Как сообщает издание New York Post, употребление кофе непосредственно перед принятием пищи снижает количество калорий, что показали результаты исследования, проведенного специалистами компании The Nutrition Twins.

В ходе эксперимента было установлено, что употребление четырех кружек кофе в день позволяет снизить содержание жира в организме, прежде всего за счет хлорогеновой кислоты, усиливающей процесс его сжигания на 4%. Особое внимание исследовали уделили тому факту, что речь идет исключительно о кофе без популярных добавок, подчеркнув: «Помните, что, добавляя в кофе сливки, цельное молоко или сахар, вы можете легко компенсировать любые калории, которые вы сжигаете от кофе».

Кроме того, не следует, заключили специалисты, забывать о побочных эффектах от чрезмерного употребления кофе.