Можно проводить практически на любом участке тела: что нужно знать о шугаринге

Абсолютно каждая из нас мечтает о шелковистой и гладкой коже. Вот здесь-то и приходит на помощь сахарная эпиляция. Возможно, вы слышали о шугаринге. Это довольно щадящий и естественный способ удаления волосков. В сегодняшней статье мы расскажем о преимуществах и недостатках данной процедуры, чего от нее ждать, как поддерживать результат и пр., чтобы вы могли решить, подойдет ли вам этот метод.

Что такое шугаринг?

Шугаринг — это методика удаления волосков на теле. Вместо традиционного метода депиляции воском паста для шугаринга буквально состоит из сахара, воды и сока лимона. Она позволяет удалять волосы по мере их роста.

Каждый ингредиент пасты играет свою роль в процессе:

Сахар: основной компонент, действующий как клей, связывающий волосы и удаляющий их с корнем. Лимонный сок: лимонная кислота в соке предотвращает кристаллизацию смеси и обладает природными антибактериальными свойствами. Вода: добавляется для обеспечения соответствующей консистенции, чтобы сделать смесь достаточно податливой для нанесения.

Основные преимущества

Помимо того, что это полностью натуральный метод, шугарингом можно удалять волоски практически на любой зоне тела. Считается, что он больше щадит кожу, чем другие методы.

Самое лучшее в шугаринге — то, что паста не прилипает к живым клеткам кожи, что делает его приемлемым для всех типов кожи. Человек с поврежденной или чувствительной кожей может пользоваться данной процедурой. Сама паста полностью натуральная и содержит меньше потенциальных аллергенов, чем некоторые продукты для депиляции воском. Бережный процесс нанесения и удаления также снижает риск раздражения кожи.

Для достижения наилучших результатов волосы должны быть длиной как минимум с рисовое зернышко. Чем длиннее волоски, тем легче их правильно удалить из волосяного фолликула. С другой стороны, чем длиннее волоски, тем сильнее вы можете почувствовать, как паста тянет волосы.

По цене данная процедура сравнима с депиляцией воском и гораздо более доступна, чем лазерная эпиляция.

Шугаринг против восковой эпиляции

Два основных различия — это ингредиенты и процесс. Шугаринг состоит из трех натуральных ингредиентов — воды, лимонного сока (лимонной кислоты) и сахара, тогда как воск состоит из множества масел, смол и добавок, которые могут повредить кожу. Процесс шугаринга заключается в следующем: специалист наносит пасту для рукой в ​​перчатке против роста волос, затем стряхивает ее, чтобы удалить волоски по их росту.

Восковая эпиляция — это полностью противоположный процесс. Специалист наносит твердый или мягкий воск с помощью палочки по росту волос, а затем удаляет его против роста.

Шугаринг не только мягче воздействует на кожу, но и быстрее, чем процесс депиляции воском. Сами волоски затем растут медленнее, чем при депиляции воском.

Сколько держится шугаринг?

Хотя результаты определенно различаются в зависимости от индивидуальных типов волос и особенностей роста, эффект от шугаринга обычно сохраняется от 3 до 4 недель, но в некоторых случаях может продлиться до 6 недель. Потребуется повторно записаться на эту услугу в течение данного периода времени, чтобы гарантировать, что корень волоса не осядет слишком глубоко в волосяном фолликуле, что облегчит удаление волос в следующий раз.

Особенности подготовки

Подготовка к процедуре шугаринга аналогична подготовке к другим видам эпиляции. Примерно за день до процедуры нужно будет очистить и аккуратно отшелушить область, на которую будет нанесена паста, поскольку удаление омертвевшего эпителия кожи может сделать процесс более эффективным. Важно, в этот день принять душ, чтобы поры были чистыми.

Избегайте бритья и иных методов избавления от лишних волос как минимум за две недели до визита. В день процедуры лучше надеть свободную и удобную одежду. Тесная одежда может вызвать раздражение кожи.

Последующий уход

Грамотный последующий уход помогает сохранить результаты. Поры будут открыты в течение примерно суток после непосредственно самой процедуры и станут более восприимчивы к бактериям. Поэтому вам следует следить за тем, чтобы контакт с этой областью был минимальным. Избегайте солнечных ванн, горячего душа, трения, тесной одежды, физических упражнений и открытой воды в течение следующего за процедурой дня.