Принимаем растительные эстрогены: как облегчить симптомы менопаузы

Менопауза – сложный и часто недооцениваемый этап в жизни каждой женщины. При обилии физических и эмоциональных изменений это время может вызвать неуверенность и много вопросов. Визит к врачу – это возможность получить подробную консультацию, уточнить любые вопросы и узнать о доступных вариантах лечения, начиная от корректировки образа жизни и заканчивая медикаментозной терапией. Можно выделить несколько советов, которые позволяют облегчить неприятные симптомы менопаузы.

Симптомы

Многих женщин в период менопаузы мучают различные недуги. Наиболее распространенными признаками менопаузы являются приливы и ночная потливость, также называемые вазомоторными симптомами (ВМС). В среднем симптомы проявляются в течение 7 лет. Некоторые женщины страдают от них более 10 лет.

Приливы – это внезапные и интенсивные ощущения жара в области лица, шеи и груди, которые часто сопровождаются потливостью, покраснением кожи и учащенным сердцебиением. Их продолжительность может варьироваться. Типичный промежуток времени составляет от 2 до 4 минут. Приливы могут возникать до 20 раз в день. Если приливы возникают во время сна, их называют ночной потливостью.

Однако менопауза может сопровождаться и другими симптомами. К ним относятся:

нарушения сна и усталость; перепады настроения; инфекции мочевыводящих путей увеличение веса; боль в суставах; остеопороз; снижение производительности.

Для устранения данных симптомов можно использовать разные способы. К ним относится принятие медикаментов, использование лекарственных растений или изменение образа жизни.

Медикаментозная терапия

В настоящее время доступны негормональные методы лечения, которые могут воздействовать на центр терморегуляции мозга – внутренний термостат, регулирующий температуру тела. Чтобы компенсировать снижение выработки эстрогена и прогестерона, организм можно снабжать половыми гормонами в рамках заместительной гормональной терапии.

Специальные антидепрессанты могут оказывать благотворное воздействие на приливы. Женщинам лучше всего поговорить с гинекологом о симптомах, чтобы найти правильное лечение.

Растительные средства от симптомов менопаузы

Если симптомы менопаузы слабо выражены, женщины могут сначала попробовать растительные активные ингредиенты. Обычно используются:

растительные эстрогены (фитоэстрогены), например на основе сои, красного клевера или сибирского ревеня: клопогон кистевидный; зверобой; лаванда.

Эти активные ингредиенты могут помочь против приливов или потливости. Они предлагаются в виде пищевых добавок: таблеток или капсул. Для большинства препаратов не хватает исследований, которые доказывают их эффективность. Также возможны негативные последствия при взаимодействии с лекарственными препаратами, принимаемыми одновременно. Поэтому нужна консультация врача.

Изменение образа жизни

Чтобы улучшить общее самочувствие, может помочь изменение образа жизни. Сюда входит физическая активность в повседневной жизни – спорт на выносливость и легкие силовые тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему и кости. Техники релаксации, такие как медитация, йога или пилатес, могут снизить возбудимость и беспокойство, а также избавиться от бессонницы. Другие подходы включают гипноз и когнитивно-поведенческую терапию.

Еще одним важным фактором является сбалансированное питание. Специалисты рекомендуют употреблять орехи, грейпфрут или травяной чай. Желательно не употреблять кофе, алкоголь, соль или острые специи.

Такие простые советы позволяют значительно облегчить симптомы климакса.