Мнение: Новый голландский изыск, рабочие места для цветных и депортация глухонемых из Латвии

1. Очень стыдно за Нидерланды. На этот раз там решили осквернить игральные карты, убрав оттуда королей, валетов и дам. Обратите внимание — издевается над традиционной колодой выпускница специальности «Судебная психология». Вот и над несчастными, которые окажутся в местном суде, она также будет ставить свои эксперименты (ссылка):



В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные карты без валетов, королей и королев. По мнению Инди Меллинк, которая изобрела концепцию такой колоды, игра создает неравенство, так как в ней король ценнее, чем королева. <…>

23-летняя выпускница специальности «Судебная психология» решила заменить эти карты бронзовыми, серебряными и золотыми символами, соответственно. «Если у нас есть такая иерархия, что король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: “Эй, ты менее важен”», — пояснила девушка.

За месяц Меллинк удалось реализовать 1500 колод. Их раскупили жители Бельгии, Германии, Франции и США. Глава нидерландской федерации бриджа Берит Ван Доббенбург отметил, что такое нововведение вряд ли быстро приживется, потому что под него придется изменять правила карточных игр. При этом он одобрил идею Меллинк.

2. Блумберг хвастается. Крупнейшие компании США создали 300 тысяч новых рабочих мест, из которых 94% отдали цветным (пипл оф колор). На долю белых американцев осталось только 6% (ссылка).

Цифры поданы с такого ракурса, что непривычный к статистическим фокусам читатель может предположить, будто белых вообще почти не нанимали на работу. На самом деле, нанимали и белых тоже, просто быть белым в США сейчас стыдно, вот Блумберг и выставил всё с максимальной политкорректностью.

Что же, ничто не ново под луною. В начале 20-го века европейские экономисты с тревогой писали, что наступающий век станет веком Российской Империи. Однако в 1917 к власти пришли большевики и так рьяно взялись за построение справедливого общества, что надолго похоронили эти опасения.

3. В Латвии продолжают высылку из страны русских стариков. Цитирую Александра Дюкова (ссылка):

Латвийские власти аннулировали постоянный ВНЖ пары 71-летних глухонемых российских пенсионеров, проживающих в Риге. Пенсионеров заставили, несмотря на все необходимые справки, сдавать экзамен с такими разделами, как говорение и восприятие на слух. В результате несдачи экзамена у граждан России был аннулирован постоянный ВНЖ. Дальше будет депортация.

Также Латвия продолжает травлю русских спортсменов. Латвийские власти фактически выдвинули глобальному (то есть американскому) спорту ультиматум – «или мы, или они» (ссылка):

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сейма Латвии.

Принятые сеймом поправки к Закону о спорте подразумевают, что запрет будет действовать и в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены команды из России и Белоруссии.

Ранее сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры-2024. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в Париже в случае участия в нем нейтральных атлетов из России и Белоруссии.