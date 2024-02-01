 

BFM TV – протестующие фермеры окружили здание Европарламента в Брюсселе

01.02.2024, 17:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Около тысячи тракторов окружили все подъездные пути к зданию Европарламента в Брюсселе в день проведения саммита ЕС, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, возле здания продолжаются столкновения протестующих сельхозработников с полицейскими. При этом в акции участвуют не только бельгийские, но и немецкие, итальянские и французские фермеры, отмечается в репортаже.

Противостояние продолжается с утра. Я нахожусь здесь, чтобы показать вам, что происходит. На самом деле мы уже дали вам представление о происходящем, когда приезжали сюда сегодня утром. За несколько часов полицейские значительно продвинулись вперёд в попытке заставить демонстрантов, находящихся здесь, отступить. Демонстранты выпускают петарды, взрывают пиротехнику. Полиция отвечает с помощью водомётов. Мы как раз слышим шум от петарды. Дерево, которое вы видите на этих кадрах, пытались поджечь.

Здесь, как я уже говорила, протестуют бельгийцы, но не только. В итоге здесь собрались и итальянцы, и немцы, и небольшое число французов. Итальянцев представляют вот эти жёлтые воздушные шары, которые вы видите в небе, — это главный сельскохозяйственный профсоюз Италии, его представители здесь, они приехали на поезде. Кроме того, здесь присутствуют тракторы. Как вы уже сказали, тысяча тракторов, которые практически окружили здание Европейского парламента. Пройти невозможно, здесь их почти тысяча, они заблокировали все улицы, позволяющие подойти к парламенту.

Сейчас всё снова немного успокоилось, но всего несколько минут назад напряжение здесь, на Люксембургской площади перед зданием парламента, было вполне ощутимым. Как вы видите, на данный момент наступил статус-кво. Демонстранты рассчитывают остаться здесь.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2024 года.


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