Ученые рассказали о противовоспалительном свойстве голодания

Как сообщает издание Cell Reports, краткосрочное голодание способствует уменьшению долговременного воспаления и снижению риска развития целого ряда хронических заболеваний, что показали результаты исследования, проведенного учеными Кембриджского университета.

В ходе эксперимента было установлено, что в процессе голодания в крови повышается уровень арахидоновой кислоты, подавляющей воспаления. Запуск процесса может быть осуществлен в результате возрастания активности таких многобелковых комплексов, как инфламмасомы.

Исследователь Клэр Брайант отмечает: «Это потенциально объясняет, как голодание защищает нас от воспалений, особенно от разрушительной формы, которая лежит в основе многих заболеваний, связанных с высококалорийной диетой».