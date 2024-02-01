Техника Skin Streaming, ластики и рукава для умывания: последние тенденции в области снятия макияжа и ночного ухода за кожей

Хотя достаточный сон необходим для поддержания здорового образа жизни, грамотный режим ухода за кожей может улучшить ее состояние. Эффективный ночной уход за кожей имеет важное значение, потому что, пока вы спите, она проходит фазу восстановления. Кроме того, по ночам нет никаких внешних стрессов, таких как загрязнение окружающей среды и повреждение солнцем. Когда вы спите без макияжа, продукты лучше проникают в кожу и позволяют ей дышать. В сегодняшней статье мы поделимся с вами последними тенденциями ночного ухода за кожей.

Рукава для умывания

Одна из новейших и самых интересных тенденций в уходе за кожей — это специальные рукава, которые защищают вашу одежду от намокания во время очищения лица. Как следует из названия, это обычные рукава из микрофибры с эластичной лентой на запястье, которые в основном предназначены для того, чтобы сделать ваш ночной уход за кожей намного проще и эффективнее.

Более того, они особенно эффективны зимой, потому что гарантируют, что несколько слоев одежды, которую вы носите, не промокнут, что, честно говоря, является настоящим кошмаром каждой девушки во время демакияжа.

Ластик

Мы все знакомы с ватными дисками для демакияжа, которые идеально сочетаются со средствами для удаления косметики. Однако, поскольку сейчас мир ориентирован на экологичность, новой тенденцией стали многоразовые ластики. Подобно салфеткам из микрофибры, они используются для тщательной очистки лица от косметических продуктов с помощью специального масляного средства.

Очищающий бальзам

Очищающий бальзам может быть не новинкой для тех, кто привык ежедневно наносить макияж. Тем не менее он по-прежнему остается незаменимым продуктом в ночном уходе за кожей. Рекомендуется использовать его с многоразовым ластиком для получения необходимого эффекта. Самое лучшее в очищающем бальзаме то, что он смывает весь макияж. Особенно этот эффект заметен в зоне глаз, куда мы наносим много продуктов, таких как тени для век, консилер, тушь, подводка.

Щетка для очищения кожи

При любом ночном уходе за кожей вполне естественно умывать лицо подходящим средством, которое избавит вас от всех остатков макияжа и гарантирует, что кожа будет чистой.

Наряду с вашим любимым очищающим средством попробуйте использовать специальную щетку. С помощью вращающихся щетинок средство будет глубже проникать в кожу и обеспечивать максимальную чистоту.

Крем для глаз + кисть для крема

Все мы используем крем для глаз по разным причинам, в зависимости от потребностей нашей кожи. Однако теперь эксперты призывают наносить крем для глаз с помощью специальной кисточки. И на это есть весомые причины. Поскольку область под глазами чрезвычайно чувствительна, всегда рекомендуется использовать мягкую кисть, поскольку она более нежная и легкая. Более того, кисти, как правило, попадают в мельчайшие участки вокруг глаз. Нанося крем пальцами мы можем повредить глаза, особенно длинными острыми ногтями.

Техника Skin Streaming

Данная техника ограничивает ваш уход за кожей 3-4 основными продуктами. Многофункциональные средства становятся все более популярными, о чем свидетельствует рост числа минималистов по уходу за кожей — потребителей, у которых нет достаточно времени дома для выполнения 10-этапных процессов. Техника Skin Streaming может сэкономить время и деньги, предотвращая чрезмерное отшелушивание кожи.

Сыворотки для тела

Чрезвычайно сухая, чувствительная, стареющая или тусклая кожа тела требует такого же уровня ухода и внимания, как и на лице, включая специально разработанные решения. Лосьоны и кремы для тела обеспечивают лишь базовое увлажнение, а сыворотки — более сложные продукты. С их помощью можно решить проблемы самых разных типов кожи, если тщательно подобрать активные компоненты.