 

AW: Минобороны США предложило передать Starship государству ради нужд армии

01.02.2024, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением передать разрабатываемый космический корабль Starship в государственную собственность. Это позволит Пентагону использовать космолет для выполнения “важных и потенциально опасных миссий” без необходимости заключения дополнительных контрактов. Об этом пишет портал Aviation Week, ссылаясь на старшего советника SpaceX Гэри Генри.

Согласно Генри, представители Минобороны США обсуждали с руководством SpaceX возможности использования Starship для выполнения очень специфических, рискованных и, возможно, опасных задач, связанных с военными нуждами.

Советник также добавил, что на данный момент SpaceX еще не приняла окончательного решения и рассматривает различные варианты ответа. Компания уже заключила контракт с ВВС США на разработку миссии Rocket Cargo, которая направлена на доставку грузов в космос. Однако просьба Пентагона о передаче Starship государству выходит за рамки текущего сотрудничества.

Представители ВВС США подчеркнули, что существуют определенные сценарии использования техники, при которых необходимо, чтобы транспортное средство принадлежало государству и находилось под его управлением. Однако они не уточнили, в каких конкретных ситуациях это может потребоваться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

01.02 / Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика