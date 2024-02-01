AW: Минобороны США предложило передать Starship государству ради нужд армии

Министерство обороны США обратилось к компании SpaceX Илона Маска с предложением передать разрабатываемый космический корабль Starship в государственную собственность. Это позволит Пентагону использовать космолет для выполнения “важных и потенциально опасных миссий” без необходимости заключения дополнительных контрактов. Об этом пишет портал Aviation Week, ссылаясь на старшего советника SpaceX Гэри Генри.

Согласно Генри, представители Минобороны США обсуждали с руководством SpaceX возможности использования Starship для выполнения очень специфических, рискованных и, возможно, опасных задач, связанных с военными нуждами.

Советник также добавил, что на данный момент SpaceX еще не приняла окончательного решения и рассматривает различные варианты ответа. Компания уже заключила контракт с ВВС США на разработку миссии Rocket Cargo, которая направлена на доставку грузов в космос. Однако просьба Пентагона о передаче Starship государству выходит за рамки текущего сотрудничества.

Представители ВВС США подчеркнули, что существуют определенные сценарии использования техники, при которых необходимо, чтобы транспортное средство принадлежало государству и находилось под его управлением. Однако они не уточнили, в каких конкретных ситуациях это может потребоваться.