Мнение: Тихий Петров
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…и опять разрыв шаблона. Петров читает раннего Маяковского опять не так, как “положено” у классных дам. Читает БЕЗ надрыва. Невероятно хорош.
Вошла ты – резкая, как “Нате”.
Сказала, муча перчатки замш.
“Знаете –
Я
Выхожу
Замуж.
Что ж, выходите.
Видите –
Спокоен как.
Как пульс
Покойника”.
Опять, кстати, один из моих любимых стихов. “Облако”! В юности я знал эту поэму наизусть всю.
У меня тут двойственное чувство: с одной стороны, я бы исполнил (то есть “во мне звучит”) по-другому.
Но, с другой стороны – если отнестись к этому не как к декламации, а как к РОЛИ (то есть представить, что Петров эти стихи сыграл, как реальные размышления некоего человека, безотносительно к поэзии, Маяковскому и прочему, такой “мгновенный слепок”) – то сыграно, конечно, гениально. Чем Петров всегда поражает – глаза. Мало кто из наших актеров настолько невероятно умеет играть одними глазами (2020)
Источник: Размышления вольного социолога
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