Мнение: Тихий Петров

…и опять разрыв шаблона. Петров читает раннего Маяковского опять не так, как “положено” у классных дам. Читает БЕЗ надрыва. Невероятно хорош.

Вошла ты – резкая, как “Нате”.

Сказала, муча перчатки замш.

“Знаете –

Я

Выхожу

Замуж.

Что ж, выходите.

Видите –

Спокоен как.

Как пульс

Покойника”.

Опять, кстати, один из моих любимых стихов. “Облако”! В юности я знал эту поэму наизусть всю.

У меня тут двойственное чувство: с одной стороны, я бы исполнил (то есть “во мне звучит”) по-другому.

Но, с другой стороны – если отнестись к этому не как к декламации, а как к РОЛИ (то есть представить, что Петров эти стихи сыграл, как реальные размышления некоего человека, безотносительно к поэзии, Маяковскому и прочему, такой “мгновенный слепок”) – то сыграно, конечно, гениально. Чем Петров всегда поражает – глаза. Мало кто из наших актеров настолько невероятно умеет играть одними глазами (2020)