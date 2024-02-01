 

The Decoder: OpenAI опасается вовлечения ИИ в разработку биологического оружия

01.02.2024, 15:15, Разное
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Компания OpenAI предпринимает меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное использование своей нейросети ChatGPT в разработке биологического оружия. Об этом рассказал журнал The Decoder. OpenAI считает, что языковые модели, такие как GPT-4, могут ускорить процессы разработки в этой сфере.

Согласно заявлению OpenAI, GPT-4 лишь незначительно увеличивает точность в создании биологических угроз. Компания также подчеркивает, что информацию о подобных опасностях “относительно легко” найти в интернете даже без использования искусственного интеллекта.

Для разработки системы оповещения OpenAI провела исследование, в котором участвовали 100 человек: 50 докторов наук по биологии и 50 студентов, имеющих опыт обучения биологии в колледже. Участников случайным образом распределили либо в контрольную группу, имеющую доступ только к интернету, либо в группу, имеющую доступ к GPT-4 в дополнение к интернету. Затем каждому участнику предложили выполнить ряд заданий, охватывающих некоторые аспекты создания биологических опасностей.

OpenAI оценивала эффективность участников на основе пяти критериев: точности, полноты, инновационности, скорости и сложности. Группа с доступом к GPT-4 продемонстрировала лучшие результаты во всех аспектах. Однако, по мнению OpenAI, это превосходство оказалось недостаточно значимым со статистической точки зрения.


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