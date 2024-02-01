JGR: геоинженерия может замедлить таяние ледников

Как сообщает издание Journal of Geophysical Research: Earth Surface, замедлить процесс таяния ледникового покрова Гренландии, учитывая глобальное потепление, можно за счет геоинженерного вмешательства.

В данном случае, как отмечает международная группа ученых, речь идет о выбросе в стратосферном слое специальных аэрозолей, что позволит, за счет глобального затемнения и повышения степени эффекта альбедо, создать охлаждающий эффект. Исследователи подчеркивают, что диоксид серы способен оказать защитное воздействие на ледниковый щит Гренландии, уточнив, что в случае неослабевающего потепления потери льда будут сопоставимы с повышением уровня моря на 90 миллиметров, в то время как при умеренном сокращении выбросов, повышение составит 60,6 мм.

Сценарий, подразумевающий выброс в стратосферу пяти миллионов тонн диоксида серы в год, приведет, как отмечают исследователи, к повышению уровня моря на 37,6 мм.