Установлена связь между ранним пробуждением и нервной анорексией

Как сообщает медицинское издание JAMA, между ранним пробуждением и психическими расстройствами существует устойчивая связь, что показали результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Массачусетскую больницу общего профиля Университетского колледжа Лондона и Университет Республики в Уругвае.

Было установлено, что «жаворонки» гораздо чаще, чем «совы», сталкиваются с таким тяжелым расстройством пищевого поведения, как нервная анорексия. Исследователи отмечают, что между генами, отвечающими за ранний подъем, и генами, имеющими отношение к нервной анорексии, существует двусторонняя связь, в связи с чем ранние подъемы на регулярной основе могут провоцировать данное расстройство, которое, в свою очередь, приводит к раннему подъему.

Лечение нервной анорексии обычно продолжается около пяти лет, но в подавляющем большинстве случаев пациенты вновь сталкиваются с проблемой через какое-то время.