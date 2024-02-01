 

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта

01.02.2024, 14:10, Разное
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Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ в январе 2024 года достиг 52,4 пункта, что ожидает снижение по сравнению с декабрем 2023 года, когда он составлял 54,6 пункта. PMI выше 50 пунктов сигнализирует о росте экономической активности, в то время как значения ниже 50 указывают на спад.

Согласно данным S&P Global, это самый медленный рост в производственном секторе с июля 2023 года и третий месяц подряд, когда темпы роста замедляются. Тем не менее, уровень деловой активности все еще находится в положительной зоне, он продолжает расти уже 21 месяц. Производители также отмечают увеличение объема новых заказов и улучшение условий спроса, что приводит к привлечению новых клиентов.

Сравнивая с декабрем прошлого года, когда PMI достигал своего максимального уровня за семь лет (54,6 пункта), можно отметить замедление в январе 2024 года.

Другое исследование, опубликованное Центральным банком РФ в январе, также подтверждает снижение деловой активности в российской экономике. Основные причины связаны с ухудшением оценок спроса и объемов производства.

Исследование деловой активности в РФ продолжает привлекать внимание, экономисты следят за его изменениями, чтобы понять текущее состояние рынка.


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