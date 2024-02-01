Мнение: Нас не нужно жалеть

Одно из моих любимых стихотворений – не только из Семена Гудзенко, а ВООБЩЕ.

Так случилось, что я уже дня три постоянно натыкаюсь в сетях на всякого рода возмущенные отклики, крики, вопли по поводу исполнения этих стихов актером Петровым (тоже одним из моих любимых актеров) – но сам все никак не мог удосужиться прослушать.

Сложилось тем не менее стойкое впечатление, что прогрессивная интеллигенция работу Петрова не просто не одобрила – она от нее в шоке, как богомольная бабушка, увидевшая в храме попа без сутаны, в одном исподнем. Петрова в очередные сто раз на моей памяти обвинили в бездарности, что он “обкурился”, “обкололся”, а более всего всех возмутило, что артист “в истерике” и “давит эмоции”.

Ох уж мне эти северные снулые рыбы! Все эти полураздавленные, аки тараканы, акакии акакиевичи обеих (обоих?) полов!

Петров, конечно, всем классным дамам капитально порвал шаблон. Но по мне – прекрасно прочел, понял ДУШУ стиха. Конечно, в нашей “школе” принято всех военных поэтов, в том числе и Гудзенко, читать ровным, замогильным голосом, можно разве что немного нараспев, то есть подражая или актеру Качалову, или диктору Левитану. Но кто сказал, что это КАНОН и выйти за него не моги?

Даже не зная возраста, можно ведь понять, что “Нас не нужно жалеть” – это стихи очень МОЛОДОГО человека! И конечно, они построены на надрыве – это ж видно по тексту. Петров просто вытащил это наружу – то есть, строго говоря, прочитал стихи так, как они написаны, и с тем настроением, в каком они написаны. И именно это наши бесполые ханжи ставят ему в вину! Он их, вишь ли, потревожил своим криком, когда они пытались мирно дремать у телевизора.

Ну, извините. Петров – актер милостью божьей, лишний раз в этом убедился. Это ж надо – на канале РОССИЯ! Во время этого тупейшего, всем давно обрыдшего официозного “празднования”!!

Воистину, дух веет, где хочет. Я бы сам эти стихи именно так прочитал – если бы имел право.

В комментах про чтение Петровым стихов Гудзенко (предыдущий пост) – просто хор беснования от уязвленных простаков. “У него – истерика!” “Он пьян!” Он наркоман!” “Он слабый, он – не победитель!” Главное ведь – всё правильно чувствуют, подлецы. Горжусь своими читателями. С умом там традиционно безнадежно, но чутьё звериное есть. Правду чуют. Именно – слабый, и именно – истерика. Стихи-то – отчаяния. Сломанного человека. Который НАДОРВАЛСЯ.

Пришел с войны, написал стихи – и вскоре умер. В 30 лет.

Послушал по контрасту с Петровым, как читает те же стихи Высоцкий (вроде бы – эталон!). Черт, ну НЕ ТО! Высоцкий – мужик, он и читает как мужик, чеканит фразы. А ведь в стихах – полная растерянность. Автор – подросток, которого слишком рано отправили убивать, а повзрослеть так и не дали. “И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую”. Как с таким жить?

Вы-то что думали: что Победители в ВОВ – это “чудо-богатыри”? Все красавцы на подбор, с ними – дядька-черномор? А про них потом еще Бродский написал: “Смело входили в чужие столицы – и возвращались в страхе в свою”. Поэты такие дела чувствуют, у них – перекличка. “И работу найдем по себе” – Высоцкий эти финальные строки Гудзенко даже проговаривает скороговоркой – настолько безнадежно в контексте всего стихотворения они звучат (и настолько этим противоречат его в целом бравурному исполнению). Гудзенко-то знает – никакой работы “по себе” он не найдет в совсем уж сюрреалистическом послевоенном СССР – государстве поистине ЧУДОВИЩНОМ (в котором, кстати, был поставлен рекорд всех времен по числу заключенных на 100 тыс. населения).

Такие победители. Которые победили страшного врага, пришли с войны – а их тут же стали самые ничтожные мерзавцы иметь всеми способами в три раза круче, чем ДО войны. Непривычны такие победители? Истеричные какие-то, пьяные, “не мужики”?

Глубоко Петров копнул. До самого нутра. Стыдно совкам видеть НАСТОЯЩИХ героев.

Петров так не нарочно, не обижайтесь на него. Он ведь тоже не от ума. Что почувствовал – то и исполнил (2020)