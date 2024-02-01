Nature Medicine: веганская и кето диеты положительно влияют на иммунную систему

Как сообщает издание Nature Medicine, веганская и кето диеты оказывают положительное воздействие на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний.

В ходе эксперимента одна группа получала веганское питание, подразумевающее поступление в организм жиров и углеводов в количестве 19% и 75% соответственно, в то время как вторая находилась на кето-диете, употребляя 76% жиров и 10% углеводов. Было установлено, что веганское питание, подразумевающее полное отсутствие в рационе продуктов животного происхождения, оказало влияние на механизмы, связанные с врожденной иммунной системой, включая модуляцию противовирусных реакций.

Кето-диета усилила биохимические и клеточные процессы, имеющие отношение к адаптивному иммунитету. В данном случае речь идет об улучшении способности лимфоцитов обеспечивать защиту организма от цитотоксического повреждающего воздействия.