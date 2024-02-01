 

Microbiology Spectrum: томатный сок может уничтожить сальмонеллу

01.02.2024, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Microbiology Spectrum, включение в рацион томатного сока может способствовать уничтожению такого кишечного патогена, как сальмонелла, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Корнеллский университет.

Было установлено, что Salmonella Typhi, представляющая собой бактерию, являющуюся возбудителем брюшного тифа, может быть уничтожена при помощи антимикробных пептидов, содержащихся в томатном соке. В ходе эксперимента ученые воздействовали на бактерии Salmonella Typhi пастой из помидоров сорта Campari, в результате чего было установлено, что в чашке, в которую был добавлен сок, количество микробных клеток значительно сократилось, в то время как с бактериями, предварительно обработанными раствором соли, сколь-либо существенных изменений не произошло.

Ученые подчеркнули, что томатный сок способен активизировать процесс разрушения бактериальных мембран и других патогенов, таких как S. Typhimurium и E. Coli, заключив, что томаты могут стать частью новых диетических стратегий, направленных на укрепление здоровья.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

01.02 / Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика