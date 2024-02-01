Microbiology Spectrum: томатный сок может уничтожить сальмонеллу

Как сообщает издание Microbiology Spectrum, включение в рацион томатного сока может способствовать уничтожению такого кишечного патогена, как сальмонелла, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Корнеллский университет.

Было установлено, что Salmonella Typhi, представляющая собой бактерию, являющуюся возбудителем брюшного тифа, может быть уничтожена при помощи антимикробных пептидов, содержащихся в томатном соке. В ходе эксперимента ученые воздействовали на бактерии Salmonella Typhi пастой из помидоров сорта Campari, в результате чего было установлено, что в чашке, в которую был добавлен сок, количество микробных клеток значительно сократилось, в то время как с бактериями, предварительно обработанными раствором соли, сколь-либо существенных изменений не произошло.

Ученые подчеркнули, что томатный сок способен активизировать процесс разрушения бактериальных мембран и других патогенов, таких как S. Typhimurium и E. Coli, заключив, что томаты могут стать частью новых диетических стратегий, направленных на укрепление здоровья.