 

Сервисам прослушивания музыки выделят квоты на иностранный контент

01.02.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Надзорные ведомства и Минцифры готовят пакет предложений по квотированию иностранной музыки для онлайн-платформ.

Инициатива предусматривает, что доля зарубежных музыкальных произведений не должна составлять более 10% от общего времени онлайн-вещания.

Согласно текущему проекту, пользователи смогут покупать и продавать квоты на иностранную музыку, однако общее время её прослушивания в любом случае не должно превышать 3 часов в день на аккаунт. Таким образом законодатели хотят помочь отечественным музыкантам в развитии и раскрытии их талантов. Комиссии от продажи и покупки квот частично пополнят средства фондов, финансирующих молодых исполнителей, но по большей части пойдут на разработку «Сетевой стены» – национального файрвола.

Нынешний черновик соответствующего законопроекта предусматривает, что к иностранной музыке может быть отнесён контент, не только созданный иностранными авторами, но и записанный за рубежом, или содержащий иностранные слова. Другой пункт предусматривает, что иностранной музыкой будут считаться вообще любые произведения, записанные с применением иностранных инструментов, техники или программного обеспечения. Впрочем, источник одной из крупных газет заявил, что такие драконовские меры внесены в законопроект специально, чтобы их убрать, когда потребуется «показательно либерализовать этот закон перед вторым или третьим чтением».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: В положении тов. Сталина

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика