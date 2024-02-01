Сервисам прослушивания музыки выделят квоты на иностранный контент

Надзорные ведомства и Минцифры готовят пакет предложений по квотированию иностранной музыки для онлайн-платформ.

Инициатива предусматривает, что доля зарубежных музыкальных произведений не должна составлять более 10% от общего времени онлайн-вещания.

Согласно текущему проекту, пользователи смогут покупать и продавать квоты на иностранную музыку, однако общее время её прослушивания в любом случае не должно превышать 3 часов в день на аккаунт. Таким образом законодатели хотят помочь отечественным музыкантам в развитии и раскрытии их талантов. Комиссии от продажи и покупки квот частично пополнят средства фондов, финансирующих молодых исполнителей, но по большей части пойдут на разработку «Сетевой стены» – национального файрвола.

Нынешний черновик соответствующего законопроекта предусматривает, что к иностранной музыке может быть отнесён контент, не только созданный иностранными авторами, но и записанный за рубежом, или содержащий иностранные слова. Другой пункт предусматривает, что иностранной музыкой будут считаться вообще любые произведения, записанные с применением иностранных инструментов, техники или программного обеспечения. Впрочем, источник одной из крупных газет заявил, что такие драконовские меры внесены в законопроект специально, чтобы их убрать, когда потребуется «показательно либерализовать этот закон перед вторым или третьим чтением».

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