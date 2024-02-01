 

Игру Doom 1993 года запустили на кишечной палочке

01.02.2024, 12:30, Разное
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Исследователь Лорен Рамлан, представляющая Массачусетский технологический институт, запустила культовую компьютерную игру Doom, увидевшую свет в 1993 году, на кишечной палочке.

В данном случае речь идет о преобразовании бактерий, что позволило превратить графику игры в черно-белые пиксели, загорающиеся за счет активации флуоресцентных белков, интегрированных в кишечную палочку. Экспериментальную установку, в которой размещаются бактерии, можно сравнить с дисплеем, разрешение которого составляет 32х48 пикселей, но основная проблема заключается в том, что отрисовка одного кадра занимает восемь часов 20 минут.

Учитывая то обстоятельство, что обычно на прохождение Doom уходит около пяти часов, на то, чтобы завершить игру с текущей скоростью обновления, уйдет более 600 лет. В настоящее время исследователь ведет активную работу над ускорением процесса отрисовки.


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