МТС: за 2023 год продажи наушников в России выросли на 43 процента

По итогам 2023 года продажи наушников в РФ выросли на 43% по количеству и на 23% по денежным тратам в сравнении с предыдущим годом. Общий объем продаж составил 30,6 миллиона наушников на сумму 62 миллиарда рублей. Это говорит о том, что они стали популярным товаром среди потребителей.

Основным двигателем роста продаж наушников остается спрос на TWS-устройства. В 2023 году их доля в общем объеме продаж составила 58% по количеству и 72% по деньгам. В течение года было продано почти 18 миллионов “вкладышей” на общую сумму 44,7 миллиарда рублей, что означает увеличение продаж на 56% в количестве и 17% в деньгах по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики МТС подчеркивают, что популярность TWS-решений связана с их форм-фактором, который привлекает покупателей, а также с их доступной ценой. За последний год средняя цена этих девайсов снизилась на 25% до 2,5 тысяч рублей, в то время как стоимость стандартных наушников выросла на 10% до 1,4 тысяч рублей.

Наиболее популярными устройствами в сегменте TWS стали бренды от новых китайских производителей. Их доля на рынке увеличилась на 17% до 46%. За ними следует Xiaomi, доля которого уменьшилась с 9% в 2022 году до 7% в 2023 году. Apple замыкает тройку лидеров с долей в 5% (по сравнению с 8% в 2022 году).