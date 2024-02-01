«Не запретили что-то, а разрешили понести за это ответственность» – российские СМИ начали позитивно освещать новые законы

Российские СМИ начали соблюдать принципы «позитивного освещения законотворческой деятельности».

Это означает, что теперь они рассказывают про деятельность Госдумы с положительной стороны и избегают ряда нежелательных слов. Как пояснил источник в одном из федеральных изданий, им настоятельно порекомендовали избегать фраз, звучащих негативно или недостаточно оптимистично.

– Теперь если Госдума что-нибудь запретила, внесла новые статьи какие-нибудь в кодексы, то мы не пишем «запретила это действие», мы пишем – «разрешила понести ответственность за это действие, – рассказал собеседник. – Очень простая идея – читатель ознакомится с новостью и у него в любом случае останется положительное впечатление, хорошее настроение будет.

Другой собеседник уточнил: эти требования пока нигде не прописаны официально, но журналистам уже разрешили нести ответственность за их несоблюдение по различным статьям Трудового кодекса.

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