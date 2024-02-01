В США впервые запечатлели на видео новорожденную большую белую акулу

Как сообщает издание Environmental Biology of Fishes, группа ученых впервые столкнулась с новорожденным детенышем большой белой акулы в дикой природе, что имело место в непосредственной близости от Калифорнийского побережья.

Анализ изображений, сделанных девятого июля 2023 года возле Санта-Барбары, показал, что в процессе плавания новорожденный детеныш сбрасывал наружную пленку белого цвета, которая, предположительно, представляла собой слой маточных питательных веществ, сохранившихся после появления на свет, но есть вероятность, что пленка могла возникнуть в результате кожного заболевания.

Ранее считалось, что детеныши большой белой акулы рождаются далеко от побережья, однако в данном случае речь идет, с большой долей вероятности, о появлении на свет на мелководье, что имеет существенное значение для обеспечения дальнейшей охраны данного вида, занесенного в список исчезающих.