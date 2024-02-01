 

ФРС оставил базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5 процентов

01.02.2024, 10:40, Разное
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Федеральная резервная система США объявила о сохранении базовой ставки в диапазоне 5,25–5,5%. Несмотря на замедление роста числа рабочих мест с начала 2023 года, ФРС отмечает высокий уровень занятости и низкий уровень безработицы.

В сообщении пресс-службы ФРС говорится: «Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам».

ФРС сохраняет базовую ставку в рамках стремления достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2%. Организация также продолжит сокращать запасы ценных бумаг Казначейства США, агентских облигаций и агентских ипотечных ценных бумаг.

Это уже четвертое решение ФРС не изменять ключевую ставку, ранее аналогичные меры были приняты в сентябре, ноябре и декабре. Текущий уровень базовой ставки является самым высоким с 2006 года. Участники рынка прогнозируют, что регулятор начнет ее снижать с середины 2024 года.


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