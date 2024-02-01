 

SR: купание в горячих источниках полезно для кишечника

01.02.2024, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Science Reports, оказать положительное воздействие на состав микробиома кишечника можно за счет купания в горячих источниках, что показали результаты исследования, проведенного японскими учеными, представляющими Университет Кисю.

В ходе эксперимента было установлено, что у тех, кто посещал горячие источники с обычной водой, увеличилось количество бактерий Oscillibacter и Parabacteroides, в то время как у тех, кто отдали предпочтение бикарбонатной воде, повысилось содержание Ruminococcus, Oscillibacter и Bifidobacterium bifidum. Численность Alistipes выросла у тех, кто купался в сероводородных источниках, а после посещения хлоридных источников сколь-либо существенных изменений в микробиоме кишечника зафиксировано не было.

Ученые отмечают, что рост численности бактерий связан с повышением толерантности к глюкозе, минимизацией рисков возникновения запоров, укреплением иммунитета кишечника и защитой от патогенных микроорганизмов.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

01.02 / Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика