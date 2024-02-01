SR: купание в горячих источниках полезно для кишечника

Как сообщает издание Science Reports, оказать положительное воздействие на состав микробиома кишечника можно за счет купания в горячих источниках, что показали результаты исследования, проведенного японскими учеными, представляющими Университет Кисю.

В ходе эксперимента было установлено, что у тех, кто посещал горячие источники с обычной водой, увеличилось количество бактерий Oscillibacter и Parabacteroides, в то время как у тех, кто отдали предпочтение бикарбонатной воде, повысилось содержание Ruminococcus, Oscillibacter и Bifidobacterium bifidum. Численность Alistipes выросла у тех, кто купался в сероводородных источниках, а после посещения хлоридных источников сколь-либо существенных изменений в микробиоме кишечника зафиксировано не было.

Ученые отмечают, что рост численности бактерий связан с повышением толерантности к глюкозе, минимизацией рисков возникновения запоров, укреплением иммунитета кишечника и защитой от патогенных микроорганизмов.