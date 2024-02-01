Voyager Space: ракета SpaceX Starship отправит в космос станцию StarLab

Компания Voyager Space объявила о выборе SpaceX, основанной Илоном Маском, в качестве партнера для доставки космической станции StarLab на низкую околоземную орбиту. Она предназначена заменить Международную космическую станцию после ее вывода из эксплуатации и будет отправлена в космос до 2030 года.

Voyager Space и SpaceX планируют осуществить запуск StarLab за один полет, используя космический корабль Starship.

Генеральный директор Voyager Space Дилан Тейлор подчеркнул: “История успеха и надежности SpaceX вдохновила нашу команду на выбор Starship для вывода StarLab на орбиту”.

Согласно проекту, экипаж StarLab будет состоять из четырех человек, а размеры ее модуля будут вдвое больше, чем у МКС, достигая восьми метров в ширину. На орбитальной станции планируется проведение экспериментов с микрогравитацией и другие передовые научные исследования.