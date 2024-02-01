Nutrition: углеводные перекусы не ухудшают здоровье людей с преддиабетом

Как сообщает издание Nutrition, перекусы продуктами, относящимися к категории углеводных, не оказывают негативного воздействия на состояние здоровья людей с преддиабетом, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Пенсильвания.

В ходе эксперимента одна группа людей с преддиабетом употребляла в течение 12 недель по 57 граммов сухих обжаренных и несоленых фисташек в день, в то время как другая перекусывала продуктами, богатыми углеводами.

Было установлено, что сколь-либо существенные различия в параметрах, имеющих отношение к метаболизму глюкозы и состоянию сосудов, между группами отсутствуют, равно как не было выявлено большой разницы между показателями холестерина и кровяного давления.