Установлена связь между физическими тренировками и снижением риска рака простаты

Как сообщает издание British Journal of Sports Medicine, минимизировать риск развития рака простаты можно за счет повышения степени физической активности, что показали результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Шведский государственный институт физической культуры и спорта.

В ходе эксперимента было установлено, что ежегодное увеличение кардиореспираторной тренированности на 2% снижает риск развития рака предстательной железы на 2%.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что повышение степени физической подготовки в год на 3% и более снижает вероятности развития рака простаты на 35%, по сравнению с теми, у кого было зафиксировано снижение кардиореспираторной тренированности.