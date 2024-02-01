Китай добился успехов в зимних видах спорта благодаря помощи советского лыжника

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Шестьдесят пять лет назад заслуженный мастер спорта СССР Василий Нагибин приехал в Китай, чтобы помочь построить первый горнолыжный комплекс в этой стране. Как пишет Xinhua, именно помощь советского спортсмена заложила прочный фундамент для развития зимних видов спорта в КНР и сотрудничества между двумя странами.



Xinhua

Екатеринбург, исторический и значимый с точки зрения культуры российский город, хранит не слишком известную страницу истории китайско-российской дружбы. Как пишет Xinhua, 65 лет назад лыжник Василий Нагибин, заслуженный мастер спорта СССР, уехал оттуда, чтобы помочь построить первый горнолыжный комплекс для Китайской Народной Республики.

В качестве места строительства комплекса был выбран городской округ Тунхуа, расположенный вдоль реки Ялуцзян в районе гор Чанбайшань. В настоящее время в этом месте расположен горнолыжный курорт Ваньфэн Тунхуа.

Несмотря на то что температура воздуха в последнее время опустилась ниже -20 °С, курорт в посёлке Цзиньчан, расположенном в 7 км от центра Тунхуа, переполнен любителями лыжного спорта. С начала этого снежного сезона он привлёк более 150 тыс. туристов.

Историческим памятником горнолыжного комплекса является уже не используемая канатная дорога, расположенная всего в 200 м от лыжной трассы C1 вблизи горной вершины.

«Построенная здесь горнолыжная база, являющаяся предшественницей нынешнего курорта, стала первым лыжным объектом, который был построен после основания Китайской Народной Республики, и именно Нагибин помог нам спланировать и построить её. Он также учил нас лыжному мастерству, когда мне было всего 15 лет», — отметил 79-летний Сун Чэнминь, бывший член команды Тунхуа по лыжным гонкам.

«Поскольку в то время мы отставали в лыжном спорте, нам нужны были передовые концепции из Советского Союза. Нагибин указал на наши технические проблемы и научил нас конкретным способам повышения мастерства», — добавил китайский спортсмен.

Как вспоминает Сун Чэнминь, Нагибину, выглядевшему на 30 лет, на самом деле был 51 год, когда он приехал в Китай из Екатеринбурга в 1959 году.

Нагибин родился в 1908 году в селе Лаишево Лаишевского уезда Казанской губернии. Он с детства любил лыжи, с 1938-го по 1946 год неоднократно представлял Свердловск на чемпионатах страны по лыжным гонкам и трижды завоёвывал титул чемпиона СССР. Нагибин стал заслуженным мастером спорта Советского Союза. После завершения спортивной карьеры он работал преподавателем в Свердловском техникуме физической культуры и впоследствии занимал должность директора этого учебного заведения.

«Это как раз тот период времени, когда нас уже очень крепко связывали узы дружбы с Китайской Народной Республикой. Ни для кого не секрет, что мы всегда активно делились информацией и старались помочь своим друзьям из других стран. Одна из таких стран — это Китай», — заявил корреспонденту Xinhua Игорь Сазонов, директор Екатеринбургского института физической культуры УралГУФК.

По оценке Сазонова, Нагибин, который скончался в 1987 году, был трудолюбивым и сердечным человеком, профессионалом в своём деле, и институт гордится его поездкой в Китай 65 лет назад.

До поездки Нагибина в Китай горнолыжный спорт в КНР только зарождался. Тунхуа, расположенный в 4700 км от Екатеринбурга, был одним из городов, где лыжный спорт только начинал развиваться.

Первый чемпион Китая по горнолыжному спорту Шань Чжаоцзянь напомнил, что в 1954 году, следуя призыву Государственного комитета по делам спорта КНР, в Тунхуа была создана команда для коллективного обучения горнолыжному спорту, а три года спустя прошёл первый всекитайский чемпионат по этой дисциплине.

В условиях нехватки горнолыжных баз и острой необходимости в совершенствовании мастерства спортсменов поездка Нагибина в Тунхуа имела судьбоносное значение. Согласно городским архивам, Нагибин посетил Тунхуа 8 февраля 1959 года в сопровождении тогдашнего заместителя мэра Гун Сяньбиня, чтобы подобрать место для строительства горнолыжного комплекса.

«Сначала мы выбрали несколько мест, однако они не слишком приглянулись Нагибину. Затем, когда мы прибыли в посёлок Цзиньчан, он остановил свой выбор именно на этом месте», — вспоминает Сун Чэнминь.

«Строительство горнолыжной базы началось весной того же года, а в эксплуатацию она была введена в 1960 году. Её назвали горнолыжным комплексом Цзиньчан, так как она находится в одноименном посёлке», — указал Сун Цзилянь, глава Центра по управлению зимними видами спорта городского округа Тунхуа.

По его словам, на этой базе тренировались многие чемпионы страны, чемпионы Азии и участники зимних Олимпийских игр, что заложило прочный фундамент для развития зимних видов спорта в КНР.

Ученики Нагибина в Китае и РФ с восторгом отзываются о профессионализме и энтузиазме мастера, который помог построить горнолыжный комплекс и отточить мастерство китайских спортсменов.

«Нагибин помог Китаю добиться больших успехов в развитии лыжного спорта», — констатировал Сун Чэнминь.

«Он был очень добрым, отзывчивым человеком и очень внимательно относился к подбору профессиональных кадров. При нём был создан очень сильный педагогический коллектив в нашем техникуме. Можно сказать, что техникум ковал физкультурные кадры для Урала», — отметила Галина Шишенко, ученица Нагибина.

О единственной поездке Нагибина в Тунхуа до сих пор вспоминают многие китайцы, однако в Екатеринбурге об этом знают немного.

«О его китайском опыте ничего опубликовано не было. Он был очень скромный человек. О его успехах мне довелось узнать на небольшом круглом столе, в ходе которого раскрылись некоторые подробности о подготовке, о переходах, о его работе в Китае. Но он говорил очень и очень немного: Я помог во всём, что я мог сделать за это короткое время, — вспоминает Александр Буньков, 87-летний коллега Нагибина. — Очень приятно, что Китай не забывает труды наших специалистов, в том числе одного из моих близких знакомых — Нагибина».

В конце 20 века объект был закрыт из-за регионального планирования, устаревания оборудования и нехватки кадров. Однако комплекс был возрождён после того, как Китай выиграл заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

После модернизации, реконструкции и расширения первоначальной территории горнолыжный курорт Ваньфэн Тунхуа официально открыл свои двери для гостей 19 декабря 2021 года.

С наступлением нового снежного сезона мероприятия в области зимних видов спорта продолжают набирать обороты и приобретают всё большую популярность на северо-востоке Китая.

«Благодаря своей истории горнолыжный курорт Ваньфэн Тунхуа занимает особое место на китайском рынке зимних видов спорта», — отметил Чжан Чуньюй, председатель совета директоров компании Jilin Wanfeng Industry Co.

Как рассказал Чжан Чуньюй, после открытия горнолыжный курорт привлёк более 700 тыс. туристов. Он продолжает модернизировать объекты, совершенствовать услуги и проводить различные мероприятия.

По данным Huabei, приложения для любителей горнолыжного спорта, почти каждый день с начала 2024 года горнолыжный курорт Ваньфэн Тунхуа входит в пятёрку лучших в Китае по преодолеваемому лыжниками расстоянию и, как ожидается, достигнет нового максимума по этому показателю во время предстоящего китайского Нового года по лунному календарю.

«В этом году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Китаем и Россией. Этот горнолыжный комплекс стал свидетелем обменов в области зимних видов спорта между странами-соседями, а также свидетелем глубокой дружбы между их народами», — указал Цзин Сицзюнь, секретарь партгруппы Народного политического консультативного совета Китая городского округа Тунхуа.

Цзин Сицзюнь, который в последние годы активно содействовал развитию местной индустрии зимних видов спорта, сказал: «Хотя Нагибина больше нет среди нас, жители Тунхуа с распростёртыми объятиями приветствуют приезд в наш город его родственников, коллег и друзей, чтобы на личном опыте убедиться в развитии индустрии зимних видов спорта и вспомнить прошлые страницы нашей вечной дружбы».