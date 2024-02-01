Обнаружены материалы, в которых время меняет свое направление

Ученые из Технического университета Дармштадта в Германии и Университета Роскилле в Дании провели эксперимент, который привел к открытию удивительных свойств некоторых материалов.

Исследование, опубликованное в Nature Physics, призвано изменить наше понимание того, как время взаимодействует с материалами.

Обычно в физике время считается необратимым. Однако новое исследование показало, что некоторые материалы на молекулярном уровне демонстрируют обратимость времени, что означает, что процессы, происходящие в них, можно было бы в теории также воспроизвести в обратном направлении.

Команда ученых использовала высокочувствительную видеокамеру для записи рассеянного лазерного излучения, которое пролетая через образцы стекла, формировало интерференционные картинки. Анализ этих картин позволил ученым обнаружить доказательства обратимости времени на молекулярном уровне внутри трех различных стеклообразующих веществ.

Очень важно понимать, что это открытие не означает, что старение материалов можно обратить вспять. По словам ведущего автора исследования Тилла Бемера, эти открытия позволяют нам лучше понять взаимодействие времени и материи. Процессы, которые мы наблюдаем на молекулярном уровне, могут быть обратимыми, но в целом системе всё равно суждено прийти в состояние, определяемое энтропией.

С практической точки зрения это открытие может иметь применение в областях, связанных с материаловедением, технологиями и даже медициной. Понимание обратимости времени на микроуровне может изменить наше представление о процессах старения материалов, и, возможно, привести к разработке новых материалов с улучшенными свойствами.