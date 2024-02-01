Губернатор Техаса называет нашествие мигрантов «вторжением» и собирается защищать штат самостоятельно

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Враждебные силы используют миграцию как оружие для дестабилизации и проведения террористических атак изнутри, пишет газета New York Post. Но Байден, похоже, предпочитает не замечать угрозу. Губернатор Техаса Грег Эбботт справедливо бьёт тревогу по поводу происходящего и даже называет это «вторжением». В этих условиях продолжается противостояние Техаса с администрацией Байдена, которая распорядилась перерезать колючую проволоку, установленную в штате, и не мешать мигрантам.



AP

По всему миру враждебные силы используют миграцию как оружие для дестабилизации других стран и проведения террористических атак изнутри, пишет газета New York Post. Водоворот проблем, связанных с мигрантами, захлестнул Финляндию, Италию, Францию и, конечно, Америку.

Однако, похоже, администрация Байдена предпочитает не замечать угрозу. Губернатор Техаса Грег Эбботт справедливо бьёт тревогу по поводу происходящего и даже называет это «вторжением». Конечно, большинство мигрантов прибывают в США в поисках лучшей жизни и возможностей, однако многих из них используют в качестве инструментов.

Ряд высокопоставленных бывших сотрудников ФБР направили письмо в конгресс с предупреждением о «новом и незнакомом» типе ведения войны. В нём говорится об опасности большого числа мужчин военного возраста, «которые могут начать нападать на собрания безоружных граждан» по примеру атак ХАМАС 7 октября.

В письме также содержится информация о том, что некоторые мигранты прибыли из стран, признанных государственными спонсорами терроризма, или сами находятся в особых списках наблюдения.

В пример NYP приводит Европу, которая столкнулась с последствиями миграции и не может решить их уже много лет. Так, министр внутренних дел Франции признал, что террористические акты на территории страны стали результатом неспособности властей выдворить нелегалов. Он также подчеркнул, что повторение подобных инцидентов практически неизбежно.

Тем не менее левые считают, что называть миграцию «вторжением» — это форма расизма.

В Западном полушарии к границе с США направляются потоки гаитян и кубинцев, чему, по мнению издания, способствуют антиамериканские правительства, вроде режима Ортеги в Никарагуа. В данном случае миграцию используют как инструмент для нападения на Соединённые Штаты.

Причём на принимающей стороне оказался Техас, поэтому губернатор знает, о чём говорит. Ему приходится прокладывать километры колючей проволоки вдоль Рио-Гранде, чтобы хоть как-то сдержать нарушителей границы.

А вот сотрудники таможни и пограничной охраны по приказу Байдена начали наоборот перерезать проволоку вдоль границы Техаса, открывая путь всё новым мигрантам. При нынешнем президенте погранично-таможенная служба США превратилась в консьерж-сервис по обслуживанию мигрантов, сетует NYP.

Например, 26 октября пограничники заметили толпу из нескольких сотен мигрантов на противоположном берегу Рио-Гранде. Тогда они просто использовали погрузчик, чтобы поднять колючее ограждение, установленное властями Техаса, и пропустить непрошенных гостей в страну.

Техас назвал этот шаг «обострением ситуации» — и Эбботт подал иск в федеральный суд. При этом администрация Байдена настаивает на том, что иммиграция является исключительно федеральным делом, ссылаясь на Конституцию страны. Однако федеральный судья заметил, что они «явно не справляются» с выполнением своих обязанностей по «сдерживанию, предотвращению и пресечению незаконного въезда в Соединённые Штаты».

При этом, по мнению судьи, и Техас не сумел доказать, что администрация Байдена нарушила закон, когда перерезала колючую проволоку на границе. Техасский губернатор не сдался — и после апелляции суд обязал пограничный патруль Байдена прекратить повреждать ограждение.

Тогда администрация Байдена пошла выше и обратилась непосредственно в Верховный суд США. Разбирательство ещё не завершилось, однако уже снят запрет нижней инстанции, что позволило федералам снова перерезать колючую проволоку на границе Техаса.

Но и Эбботт не попал под запрет прокладывать новые заграждения. И именно так он и поступает, публично заявив, что обязуется защитить свой штат от «вторжения». Он не случайно использовал именно этот термин. Губернатор ссылается на статью Конституции о вторжении, в которой говорится, что если штат подвергается «вторжению», он может защитить себя в отсутствие федеральной помощи.

Издание напоминает, что ещё в 1996 году федеральный апелляционный суд постановил, что «для того, чтобы штату была предоставлена защита, предусмотренная пунктом о вторжении, он должен» подвергнуться нападению со стороны «другого штата или другой страны, которые собираются свергнуть правительство штата».

По мнению NYP, это определение давно устарело. Ведь сейчас война ведётся совсем другими способами, нежели в двадцатом веке. В письме бывших сотрудников ФБР конгрессу также говорится, что «вторжение на родину» «происходит сейчас».

Генеральные прокуроры 26 штатов направили послание в поддержку Грега Эбботта с осуждением политики Байдена. Несколько этих штатов пошли ещё дальше и направили в Техас своих военнослужащих и представителей национальной гвардии в помощь Эбботту.

«Если администрация Байдена не будет выполнять свою работу по охране нашей границы и обеспечению безопасности американцев, ей следует отойти в сторону и позволить штатам сделать эту работу за них», — пояснил генеральный прокурор Айовы.