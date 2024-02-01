 

Рупор кремлевской пропаганды: Франция сокращает военное присутствие в Африке

01.02.2024, 2:35, Разное
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Франция решила сократить численность войск в Западной Африке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение сократить воинские контингенты на базах в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре, пишет Le Monde. К такому шагу Париж подвели долгие обсуждения. Несколько месяцев военные базы в трех странах находились в подвешенном состоянии.

В Дакаре, Абудже и Либревиле на постоянной основе останутся по 100 воинских вспомогательных должностей. В генштабе Франции обеспокоены таким шагом руководства страны. В Габоне и Сенегале находились по 350 военных. В Абиджане, важном логистическом узле — 950. Рассматривался вариант и с полным закрытием военных частей. Вместе с тем в Джибути и Чаде сохранятся базы по 1500 военных в каждой.

Задача Франции состоит в том, чтобы перейти от модели баз, на которых военные жили с семьями, к менее заметным объектам, напоминающим «подсобные помещения». При этом численность этих частей можно будет увеличивать в зависимости от нужд партнеров.

Африканское население негативно воспринимает французские войска. Например, в Бенине лидер правящей партии потребовал вывести даже временный контингент европейцев. Контингенты Парижа изгнаны из Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Даже в Чаде, который поддерживает тесные отношения с Елисейским дворцом, французским военным из Нигера не разрешили надолго задерживаться. Их сразу перенаправили в Кот-д’Ивуар.

https://t.me/africaninitiative/1889

Стоило потянуть за веревочку сначала в ЦАР, а потом в Мали, как все начало оспыпаться. Дальнейшее сокращение военного присутствия будет сопряжено с дальнейшей потерей влияния и дальнейшим распадом останков колониальной империи.

PS. Из Чада французские войска еще в 2023 году потребовал вывести местный парламент.

Источник: Colonel Cassad


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