Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору

МИД России подтвердил, что решение России выйти из переговоров о мирном договоре с Японией по-прежнему в силе. Это уже официальный ответ японскому премьер-министру который вчера что-то там вещал про желание вести переговоры о мире с Россией при условии получения Курил и сохранении санкций . Так сказать дополнили вчерашнюю энциклику Медведева про наплевательское отношение к "японским чувствам".

Полагаю, в этом году мы увидим символические шаги связанные с Курилами (с визитами официальных лиц) + дальнейшую актуализацию празднования Дня Победы над Японией, который наконец то вернулся в официальный список праздничных дат (в следующем году будет 80 лет Победы над Японией).

Касательно вопросов инвестиций и развития Курил, то в текущих реалиях можно приглашать к совместным проектам китайцев и северных корейцев (в рамках разумного), а японцев с их чувствами и притязаниями слать лесом.

PS. Для японцев желающих въехать на Курилы можно было бы установить обязательное правило при въезде на Дальний Восток подписывать заявление о том, что они не поддерживают политику санкций против России и признают Курилы частью Российской Федерации. Кто не признает – тех на Курилы не пускать.

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