 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору

01.02.2024, 0:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МИД России подтвердил, что решение России выйти из переговоров о мирном договоре с Японией по-прежнему в силе. Это уже официальный ответ японскому премьер-министру который вчера что-то там вещал про желание вести переговоры о мире с Россией при условии получения Курил и сохранении санкций . Так сказать дополнили вчерашнюю энциклику Медведева про наплевательское отношение к "японским чувствам".

Полагаю, в этом году мы увидим символические шаги связанные с Курилами (с визитами официальных лиц) + дальнейшую актуализацию празднования Дня Победы над Японией, который наконец то вернулся в официальный список праздничных дат (в следующем году будет 80 лет Победы над Японией).

Касательно вопросов инвестиций и развития Курил, то в текущих реалиях можно приглашать к совместным проектам китайцев и северных корейцев (в рамках разумного), а японцев с их чувствами и притязаниями слать лесом.

PS. Для японцев желающих въехать на Курилы можно было бы установить обязательное правило при въезде на Дальний Восток подписывать заявление о том, что они не поддерживают политику санкций против России и признают Курилы частью Российской Федерации. Кто не признает – тех на Курилы не пускать.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Мнение: В положении тов. Сталина

02.02 / Мнение: О вполне логичном… Армения больше не с Россией?

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Варшавский арматурный ударный батальон

02.02 / Мнение: Письмо: “Старый индус сказал, что с мужчиной – узел”

02.02 / Мнение: В поликлинике “Заживёт”

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Успешные атаки хуситов у побережья Йемена с 19.11.2023 по 01.02.2024

02.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Эквадор. Наркобароны, диктат МВФ и военные базы США

01.02 / Овен – личностный рост, Телец – отношения: актуальные темы для знаков зодиака в 2024 году

01.02 / Мнение: Как работает финская пропаганда, чистка учебников в Болгарии и Нобелевская премия для НАТО

01.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефтяной трафик через Суэцкий канал упал в 2 раза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика