Разногласия по Украине добавляют нервозности участникам саммита ЕС

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Несогласие Венгрии с планом финансовой помощи Киеву нервирует участников предстоящего саммита ЕС, пишет Les Echos. Как отмечает издание, компромисс до сих пор не найден, а значит, саммит может закончиться без конкретного решения о программе поддержки украинского союзника.

Лидеры ЕС встретятся в среду вечером в Брюсселе, чтобы попытаться договориться о помощи Украине до конца четверга. Как напоминает Les Echos, в середине декабря четырёхлетний пакет финансовой поддержки в размере €50 млрд, предложенный Европейской комиссией, был заблокирован вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во вторник вечером послы государств-членов не смогли получить зелёный свет на выделение средств от Будапешта. Вместо этого Венгрия предложила продлевать соглашение о помощи Киеву ежегодно.

Как отмечает издание, Виктор Орбан, очевидно, делает ставку на заметный всплеск евроскептических сил на европейских выборах в июне и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом в ноябре. Это, по мнению Будапешта, может нарушить единство европейцев в их поддержке Киева. Двадцать шесть других членов ЕС категорически отвергают эти предложения. Тема становится актуальной, поскольку Украина может столкнуться с проблемами ликвидности уже в марте, говорится в статье.

В последние недели степень нервозности между членами блока существенно возросла. По словам одного дипломата, сегодня широко обсуждается альтернативный сценарий с участием 26 стран, но не Венгрии, однако такой шаг влечёт за собой существенные риски. В СМИ также была опубликована записка Евросовета с предложением сократить финансирование со стороны ЕС, чтобы поставить Венгрию в трудное экономическое положение и загнать её в угол. Дипломаты, однако, сочли эту «бумагу» неудачной, поскольку она позволяет Виктору Орбану предстать в позиции жертвы.